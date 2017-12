Kukuričné pole v Los Angeles nepochopia všetci

13. sep 2005 o 14:30 SITA

BRATISLAVA 13. septembra (SITA/AP) - Nový umelecký projekt v Los Angeles, ktorý stál v prepočte 96 miliónov korún, premenil starú opustenú železnicu uprostred mesta na more kukuričných klasov. Projekt Lauren Bonovej s názvom Not a Cornfield, v rámci ktorého nechá umelkyňa narásť vyše dva milióny klasov kukurice, sa však na záver nezje. Umelecké dielo má symbolicky osláviť multikultúrne pozadie mesta Los Angeles, v okolí ktorého kukurica rástla už v časoch prvých kolonizátorov. Mnoho návštevníkov výstavy si však nevie rady s tým, čo si má o celom projekte myslieť. "Je to veľmi minimalistické, konceptuálne umenie. Pre ľudí je to ťažké pochopiť," povedala jedna z návštevníčok. Kritici tvrdia, že projekt neodkazuje na históriu diskriminovaných Mexičanov a Číňanov a odsúva vybudovanie dlho očakávaného parku v tejto oblasti.