Jackie Chan chce do piatich rokov skončiť s nakrúcaním

13. sep 2005 o 14:38 SITA

BRATISLAVA 13. septembra (SITA) - Legenda akčných kung-fu filmov Jackie Chan ohlásil, že do piatich rokov prestane s filmovaním. "Nemyslím, že by som šiel do dôchodku," povedal 51-ročný herec, ktorý na tlačovej konferencii v Malajzii priznal, že by si chcel vyskúšať profesiu režiséra a producenta. Medzi jeho ďalšími plánmi je nakrúcanie nízkorozpočtových filmov a prírodopisných dokumentov. Okrem toho by sa chcel venovať trénovaniu mladých režisérov a kaskadérov. Populárny Jackie vyhlásil, že si dá od Hollywoodu načas pokoj potom, čo jeho posledný film Cesta okolo sveta za 80 dní u divákov totálne prepadol.