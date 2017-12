L. DiCaprio a M. Scorsese sa stretnú vo filme o Rooseveltovi

13. sep 2005 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 13. septembra (SITA) - Americký herec Leonardo DiCaprio si vo svojom najnovšom filme zahrá bývalého amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Film zrežíruje na motívy knihy The Rise of Theodore Roosevelt držiteľa Pulitzerovej ceny Edmunda Morrisa režisér Martin Scorsese. Film bude zachytávať život amerického prezidenta od jeho politických začiatkov v New Yorku, cez vojenskú kariéru až do Bieleho domu, kde úradoval v rokoch 1901 až 1909. Scorsese a DiCaprio v súčasnosti pracujú na filme The Departed o newyorsko-írskej mafii. Dvojica už spolupracovala na filmoch ako Gangy New Yorku a Letec. V roku 2000 zvolilo Roosevelta 60 popredných profesorov histórie za štvrtého najlepšieho prezidenta v histórii USA. "Jeho život sa číta ako film, ku ktorému je treba veľa pukancov," povedal scenárista Nicholas Meyer.