Multimediálny festival otvoria v piatok

TRNAVA 13. septembra (SITA) – Prvú výtvarnú dielňu multimediálneho festivalu Mesto v pohybe otvoria v senickom mestskom parku v piatok o 14:00. Festival sa koná prvý rok a jeho zámerom je motivovať mládež ...

13. sep 2005 o 15:17 SITA

TRNAVA 13. septembra (SITA) – Prvú výtvarnú dielňu multimediálneho festivalu Mesto v pohybe otvoria v senickom mestskom parku v piatok o 14:00. Festival sa koná prvý rok a jeho zámerom je motivovať mládež k umeniu. „Chceme však pozvať všetkých ľudí do ulíc mesta Senica,“ zdôraznil jeden z organizátorov Ján Hyža.

Tvoriť sa bude v štyroch dielňach. „Vo výtvarnej dielni umelci namaľujú to, čo mestu chýba. Divadelná a filmová dielňa predstavia pohyb vo všetkých podobách. Napokon tá fotografická zmapuje celé podujatie,“ vysvetlil Hyža. Výtvarná dielňa bude hlavne v mestskom parku, divadelná v Múzeu Laca Novomeského a filmovej pripravili centrum v senickej televízii. Fotografická dielňa má sídlo v internetovej kaviarni na námestí. Dielne budú otvorené do 18:00, cez víkend sa ich činnosť začína o 10:00. Aktérmi sú umelci, pridať k nim sa môžu aj ostatní Seničania. Všetci záujemcovia z okolia Senice sa môžu prihlásiť ešte do štvrtka emailom na adresu mestovpohybe@zoznam.sk, kde uvedú dielňu, v ktorej by chceli tvoriť.

Celé podujatie bude dopĺňať viacero sprievodných akcií. Pripravené sú hudobné koncerty či divadelné predstavenia. V sobotu o 19:00 v mestskom parku odštartuje koncert kapiel Applause, Malevil a Le Bon. „Pre nadšencov filmu sú prichystané filmové predstavenia ako Sen noci svätojánskej či Sedmikrásky,“ informoval Hyža. Filmy sa budú premietať v kine Mladosť.

Festival vyvrcholí vernisážou vytvorených diel v Kultúrnom dome v nedeľu, posledný deň podujatia.

„Presný čas nie je ešte určený, no stane sa tak v popoludňajších hodinách,“ povedal Hyža. Diela by mali byť v blízkom čase vystavené aj v Záhorskej galérii. Organizátori veria, že druhý ročník festivalu by mohol prekročiť hranice regiónu.