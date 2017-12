Donald Sutherland dodnes ľutuje svoje finančné nároky

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) - Kanadský herec Donald Sutherland dodnes ľutuje, že nesúhlasil s výhodnou zmluvou pred natáčaním filmu Animal House z roku 1978 a dal si svoj honorár vyplatiť dopredu.

14. sep 2005 o 8:45 SITA

Ak by totiž súhlasil s dva a pol percentami zo zisku, získal by obrovský majetok. Tento 70-ročný herec si bol taký istý, že komédia nebude mať úspech, že sa chcel zabezpečiť ešte pred jej natáčaním. "Volal mi režisér Landis a povedal mi, že nakrúca komédiu Animal House a že mi dá dva a pol percenta zo zisku. Odvetil som mu, že v žiadnom prípade, pretože svoje peniaze som chcel vidieť hneď. Dal som si zaplatiť za ten jeden deň nakrúcania a tak som do koša hodil dva milióny dolárov," ľutuje herec.