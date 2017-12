Paris Hiltonová sa obáva neúspechu

14. sep 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) - Dedička hotelového impéria, celebrita Paris Hiltonová, sa snaží začať úspešnú spevácku kariéru. Bojí sa však, že sa stane terčom výsmechu, ak sa jej to nepodarí. Herečka začala už pred dvoma rokmi hovoriť o vydaní nového albumu, no do dnešného dňa nevyšla ešte ani jedna nahrávka. Hiltonová nechce, aby ju ľudia ohovorili, ak si jej piesne nezískajú srdcia poslucháčov. "Chcem, aby každá pieseň bola hit," povedala ctižiadostivá speváčka pre magazín Sun. Paris sa rozhodla požiadať o spoluprácu na jej novom albume rapera Snoopa Doggyho.