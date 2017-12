Sestry Olsenové chcú pomôcť začínajúcim hereckým dvojičkám

14. sep 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 14. septembra (SITA/AP) - Americké herecké hviezdy, dvojičky Mary-Kate a Ashley Olsenové by chceli pomôcť bratom-dvojičkám Coleovi a Dylanovi Sprouseovcom vo vybudovaní podobného impéria. "My so sestrou sme odštartovali dvojičkovské impérium. Vidím možnosti, ktoré by mohli títo chlapci využiť," povedala Ashley. Trinásťroční bratia Sprouseovci sa podelili o filmovú úlohu Juliana vo filme s Adamom Sandlerom Big Daddy. Podobne, v jednej úlohe, začínali i 19-ročné herečky, keď sa striedali v úlohe Michelle Tannerovej v seriáli Plný dom, ktorý sa vysielal v rokoch 1987 až 1995. Pod obchodným názvom D.C. Sprouse budú chlapci tvárami pre reklamné účely. To všetko vďaka spoločnosti Dualstar Entertainment Group, ktorú vlastnia známe dvojičky. Predaj filmov a reklamy na módne doplnky či zubnú pastu urobili z dvojičiek Olsenových miliardárky. Každé z dievčat má k dispozícii v prepočte štyri miliardy 800 miliónov korún.