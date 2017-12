Ak sa môj obraz nebude páčiť, kúpim si ho sama

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) - Herečka Kamila Magálová namaľovala svoj historicky prvý obraz a zapojila sa tak do dobročinnej akcie Maľujeme srdcom. Dielo zobrazuje jej vnuka Gregorka, ktorý ju k namaľovaniu ...

14. sep 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) - Herečka Kamila Magálová namaľovala svoj historicky prvý obraz a zapojila sa tak do dobročinnej akcie Maľujeme srdcom. Dielo zobrazuje jej vnuka Gregorka, ktorý ju k namaľovaniu obrazu inšpiroval. Na obrázku sedí malý Gregor na hojdacom koníkovi, na ktorom sa veľmi rád hojdá. Vyzerá vtedy nesmierne šťastný a vyžaruje z neho toľko pohody, že sa herečka rozhodla jeho detstvo aj takto zvečniť. "Vôbec neviem maľovať, veď v podstate na tom obrázku to je aj vidieť, ale dúfam, že sa niekomu bude páčiť a kúpi si ho a ak nie, kúpim si ho sama," povedala pre agentúru SITA Magálová. Cenu, za akú by ho kúpila, zatiaľ nevie, ale určite by čakala na výkričnú sumu a potom by iba pridávala. Herečka sa aj v minulosti zúčastňovala rôznych charitatívnych podujatí, pretože je presvedčená, že dobrú vec treba vždy podporiť. Podľa jej slov bude radšej štyri mesiace maľovať obraz, ako keby mala hrať v nejakej telenovele a zarobiť. Obraz s názvom Gregorko maľovala s láskou, radosťou a motivovala ju predovšetkým myšlienka, že to robí pre autistické deti. Zisk z dražby obrazov slovenských osobností, medzi ktorými je aj ten jej, pôjde na účet autistického centra Andreas.

