Katka Koščová nevie, čo chce, ale vie, čo nechce

14. sep 2005 o 16:15 SITA

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) - S prvými finalistami súťaže Slovensko hľadá SuperStar (SHS) ostal predseda poroty Laco Lučenič stále v kontakte. S kontroverzným Robom Miklom sa stretol v utorok v popoludňajších hodinách, so Zdenkou Prednou a Martinou Šindlerovou sa zasa videli ešte v pondelok. Hoci SHS skončila ešte v polovici apríla tohto roku, Lučenič ešte výsledky ich práce poriadne nepočul. "Ešte som dohromady nepočul žiadne výsledky a som zvedavý, ako to dopadne, lebo to sú také momenty pravdy," povedal Lučenič pre agentúru SITA a dodal, že albumy, ktoré spravia, ich posunú do druhej fázy.

Nový album Katky Koščovej Ešte sa nepoznáme ešte úplne celý nepočul. Myslí si ale, že z neho cítiť presne to, čo bolo cítiť aj v niektorých momentoch SHS. "Katka nevie, čo chce, ale dobre vie, čo nechce. Je absolútne v zajatí myšlienky nebudiť pozornosť, chce existovať v inej polohe a tomu podriadila aj debutový album," povedal na adresu prvej slovenskej SuperStar Lučenič. Album Tomáša Bezdedu - Obyčajné slová ešte tiež nepočul, ale je naň zvedavý, pretože Tomáš ovládal masy a hlavne dievčatá a ženy a Lučenič chce vedieť, či to dokáže preniesť do muziky. Iba tak sa totiž ukáže, či nebol jeho úspech skôr vizuálny prvok.