Slovenské filmy uvedú na prehliadke v Sofii

14. sep 2005 o 15:40 SITA

BRATISLAVA 14. septembra (SITA) - Bulharskí filmoví fanúšikovia sa v najbližších dňoch budú môcť zoznámiť so slovenskou kinematografiou na Dňoch slovenskej kultúry v Sofii. V rámci podujatia, ktoré sa koná 16. až 22. septembra, sa uskutoční filmová prehliadka, ktorá má na programe dva dokumentárne a štyri celovečerné filmy. Medzi nimi sú dva filmy Martina Šulíka - Nežnosť a Slnečný štát. Ďalej je to film Zostane to medzi nami, ktorý osobne uvedie režisér Miro Šindelka a dráma Anjel milosrdenstva režiséra Miloslava Lutera.

Agentúru SITA informoval Tlačový a komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí SR.

