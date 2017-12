Jakub Gogál: Facka od Studenkovej sadla

15. sep 2005 o 12:44 TASR

Bratislava 15. septembra (TASR) - Syn herca Iva Gogála Jakub, si v dlhodobom seriáli Medzi nami zahrá 17-ročného synátora Klaudie Bezákovej, ktorej predstaviteľkou je slovenská herečka Zdena Studenková.

"V civile" dvadsaťročný študent herectva pritom ako Adam Bezák vyfasoval hneď na prvej kamerovej skúške od svojej filmovej mamy poriadku facku. "Prežil som to, ale sadla," smeje sa Jakub, ktorého táto situácia v scenári mimoriadne pobavila. Ešte pred nakrúcaním sa ho totiž Zdena Studenková zo žartu opýtala, či mu môže ako televíznemu synovi aj jednu streliť, ak nebude poslúchať. Obidvaja pritom o tejto scénke ešte vôbec netušili. "Povedal som jej, že samozrejme. Potom som prišiel domov, pozrel do scenára a čo čert nechcel, v prvej scéne dostanem od nej hneď facku," smeje sa Gogál mladší. S otcom si v seriáli rodinu nezahrá, aj keď sa na pľaci občas stretnú. "Aj to bola jedna z vtipných situácií, keď som mu ako Adam musel povedať: Nestarajte sa do mňa, Vy nie ste môj otec. Celý štáb vtedy ďpadol do kolienď," spomína s úsmevom Jakub, ktorý je momentálne študentom VŠMU v Bratislave a s otcom Ivom Gogálom si už zahral napríklad v predstavení na Novej scéne Krysař. Filmovým tatkom v seriáli bude Jakubovi český herec Marek Vašut alias Viki Bezák.