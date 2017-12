Viedeň

HUDBA

16. sep 2005 o 0:00

Na Oslave slobody budú i oldtimeri z éry hospodárskeho vzrastu ako Punch 500, BMW 502 či Austin Healey 3000 a iné.



Austrian Fashion Week 2005

20. a 21. 9. Fashion meets Dance: "Dresscode"; Tanzquartier, hala G o 20.30

22. 9. Austrian Fashion Awards Night 05; Kunsthalle /MuseumsQuartier/ o 19.30

Planet Music, Adalbert-Stifter-Strasse 73

16. 9. Sonata Arctica & Special Guests o 20.00

17. 9. Metallysee Harvest Festival: Nile, Hate Eternal, Unleashed, Behemoth, Incarnation, Blood Red Throne o 18.00

19. 9. Arena Special Guest: ConXious Local Support: Basement o 20.00

20. 9. Steve Vai o 20.00

RadioKulturhaus, Argentinienstrasse 30a

Festival gréckej hudby

17. 9 "Deti Olympu": Jula Jannaki & ansambel, Marios & Julie, folklórne tanečné súbory, dokumentárne filmy, Loukia Agapiou, DJ z Grécka a iní, o 16.00

21. 9. Maria Droulou & Jannis Idomeneos (Bariton), grécke šansóny od Attique, Kostas Jannidisa, Christos Cheropoulosa o 19.30

WUK, Währinger Strasse

17. 9. Louisville Nacht Berlin-Wien-London feat. Doc Schoko, Jeans Team, Kissogram, Naked Lunch, Puppetmastaz + špeciálny hosť o 19.00

18. 9. The Walkabouts, support: Transmissionary Six o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

16. 9. Hot Jazz Ambassadors o 21.00

17. 9. Robert Bachner Quintett o 21.00

19. 9. Two Guitars: Gerd Bienert Martin Spitzer Joschi Schneeberger o 21.00

Od 20. 9. Benny Golson & Oliver Kent Trio o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

16. a 17. 9. Eberhard Weber & Reto Weber o 21.00

18. 9. Joschi Schneeberger Quintett o 21.00

20. 9. Torun Eriksen o 21.00

Od 21. 9. Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate o 21.00

Szene Wien, Haufgasse 26

16. 9. Sound City feat. Solution und DJs Chano, Max Fuel, M. Miller & Sion B. o 20.00

19. 9. The Ark & guests o 20.00

22. 9. Fatima Spar & The Freedom Fries o 20.00

VYBRANÉ

VÝSTAVY

Židovské múzeum, Dorotheergasse 11

Od 21. 9. Mahleriana tvorba jednej ikony

Do 25. 9. Elias Canetti (1905 1994)

Múzeum moderného umenia, MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

Do 18. 9. Realizmus 70. rokov

Do 18. 9. Pop Art

Kunst Haus, Untere Weissgerberstrasse 13

Do 18. 9. Mathias Waske

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

Do 25. 9. Sinalcovská epocha

Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

Do 2. 10. Pasminovské sály a ich európske variácie

Múzeum Liechtensteinovcov, Fürstengasse 1

Do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 1744)

Westlicht, Westbahnstrasse 40

Do 2. 10. World Press Photo 2005

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

Do 26. 10. Christian Ludwig Attersee

Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

Do 6. 11. Dizajn nábytku 50. rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

Do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Albertina, Albertinaplatz 1

Do 15. 1. 2006 Rudolf von Alt

DIVADLO

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

16. 9. F. Raimund: Márnotratník o 19.00, premiéra

17. a 18. 9. F. Raimund: Márnotratník o 19.00

20. 9. F. Wittenbrink: Mozart Werke, spol. s r. o., o 19.00

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Strasse

16. 9. H. Ibsen: Nora o 19.30

17. 9. H. Ibsen: Nora o 19.30

18. 9. H. v. Kleist: Amphitryon o 20.00

19. 9. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

20. 9. H. Ibsen: Nora o 19.30

21. 9. G. E. Lessing: Minna von Barnheim o 19.30

MuseumsQuartier sa zmení na prestížny dom módyViedeň sa oddnes až do 24. septembra zmení na mesto módy. Už po štvrtý raz sa Rakúsky týždeň módy uskutoční vo viedenskom MuseumsQuartier. Highlightom podujatia bude tradičné odovzdávanie ocenení módnym návrhárom počas tzv. Austrian Fashion Awards Night 05. Po prvýkrát bude odovzdaná i nová cena v kategórii šperkov pod názvom so fresh - jewellery award by Pierre Lang. Okrem módnych ocenení bude prezentovaný prehľad módnych návrhárov z Rakúska, ako aj práce vybraných návrhárov zo strednej a východnej Európy.

Program

+ Dresscode je názov koprodukčnej spolupráce viedenského Tanzquartieru a združenia Unit F, ktorý sa uskutoční 20. septembra v Kunsthalle. V centre pozornosti Dresscode je diskusia o tele a ošatení a pokus o priblíženie prepojenia pohybu a oblečenia v spoločnom projekte choreografa Philippa Gehmachera a návrhára Wolfganga Langederera. Francúzsko-rakúsky performance-kolektív Superamas priblíži publiku umelecky poňatú prípravnú fázu módnej prehliadky. +Mladí rakúski návrhári Wendy&Jim, fabrics interseason, one of some petar petrov, art point//Lena Kvadrat predvedú svoje kreácie vo štvrtok 22. septembra počas slávnostného večera s názvom Departure Fashion Night.

+ 23. septembra bude v centre pozornosti tvorba módnych dizajnérov zo strednej a východnej Európy na prehliadke Erste Bank Fashion Night.

+ 24. septembra bude odovzdávanie módnych ocenení.

Výročie oslávia na námestí v štýle päťdesiatych rokovNa Radničnom námestí vo Viedni sa v nedeľu 18. septembra uskutoční podujatie s názvom Oslava slobody. V rámci jubilejného roku 2005 si Rakúšania pripomenú svoj "nový začiatok" - podpísanie rakúskej štátnej zmluvy so zástupcami štyroch signatárskych štátov z roku 1955 a vznik slobodnej tzv. druhej republiky.

Nedeľná slávnosť sa začne na Radničnom námestí (Rathausplatz) o 10. hodine a potrvá približne do 21. hodiny. Podujatie sa ponesie v atmosfére 50. rokov. Pozdĺž radničného parku budú tematické pavilóny informovať o hospodárstve, športe, filme a televízii, doprave, móde, gastronómii a každodennom živote povojnového desaťročia. Interaktívny zábavný program pre návštevníkov a šou-elementy budú prepojené s filmovými a obrazovými materiálmi. Originálne výstavné kúsky, ako napr. napodobenina príbytku z 50. rokov, tvoria rovnako obraz doby ako pestrofarebné plagáty a ukážky z legendárnych týždenníkov. Štýlové občerstvenie ponúknu početné stánky, typický kinobufet, ako aj originálna kaviareň Espresso. Modelky predvedú typické módne trendy a účesy oslavovaného obdobia.