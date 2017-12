D. Bowie sa prekvapivo objavil na koncerte skupiny Arcade Fire

16. sep 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 16. septembra (SITA/AP) - Návštevníci koncertu montrealskej indie rockovej senzácie Arcade Fire v newyorskom Central Parku netušili aké prekvapenie ich čaká. Na konci vystúpenia sa ku kapele pridala hudobná legenda David Bowie. Päťdesiatosemročný hudobník sa po príchode na pódium dočkal búrlivých ovácií. Bowie na pódium vybehol oblečený celý v bielom, čo bolo v silnom kontraste s čiernym imidžom Arcade Fire. Potom ako spolu s kapelou odspieval jednu pesničku, chopil sa akustickej gitary a spolu so spevákom Winom Butlerom zaspievali pieseň Wake Up. Od srdcového infarktu, ktorý excentrický spevák utrpel minulý rok, to bolo jeho druhé vystúpenie. "Povedal som im, že vystúpim, iba ak zoženú Arcade Fire. Sú fantastickí," uviedol pred časom Bowie.