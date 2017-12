Večerné Los Angeles ožije odovzdávaním cien Emmy

18. sep 2005 o 15:33 SITA

BRATISLAVA 18. septembra (SITA/AP) - V americkom hlavnom meste šoubiznisu Los Angeles sa dnes začne 57. ročník odovzdávania prestížnych televíznych cien Emy. Galavečerom plnom hviezd bude sprevádzať Ellen DeGeneresová, rodáčka z dnes hurikánom Katrina zdevastovaného New Orleans. Šou by sa mala začať o 20:00 miestneho času na televíznej stanici CBC. "Ľudia nemôžu ísť len tak na odovzdávanie cien a tváriť sa, že sa nič nestalo. Šou neublíži, ak bude o niečom. Mala by mať hĺbku. Ak to niekto dokáže, tak je to Ellen," uviedol komik a bývalý hostiteľ večera Conan O'Brien.

Na odovzdávaní Emmy bude mať svojho prvého zástupcu i Slovensko. Postup na shortlist Emmy Award Regional v kategórii Mimoriadne správy si vybojovala špeciálna spravodajská relácia Summit Bush-Putin, ktorú TV Markíza odvysielala 25. februára 2005 počas návštevy prezidentov Georgea W. Busha a Vladimíra Putina v Bratislave.

V kategórii o najlepšiu spravodajskú reláciu sveta za rok 2005 boli nominované štyri relácie. Nominácie udeľovala Medzinárodná akadémia televízneho umenia a vedy v New Yorku, ktorej členmi je 70 krajín a viac ako 350 televíznych spoločností. Slovenská televízna stanica sa na shortliste objavila po prvý raz v 35-ročnej histórii odovzdávania tejto ceny. Nominovanú reláciu dramaturgicky a autorsky pripravili - Viera Rusková, Zlatica Puškárová a Daniel Krajcer a moderovala ju Zlatica Puškárová. O najvyššie televízne ocenenie sa bude uchádzať spolu s ďalšími tromi televíziami: japonskou NHK, a dvoma britskými stanicami ITN a APTN. Slávnostný ceremoniál, na ktorom vyhlásia ocenených, sa bude konať 19. septembra 2005 v New Yorku.

