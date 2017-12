CD

nové CD na trhu

19. sep 2005 o 9:00 (peb, her)

Paul McCartney - Chaos and Creation in the Backyard

EMI 2005

Paul McCartney bol počas svojej dlhej sólovej dráhy po rozpade The Beatles vždy najsilnejší, keď tak oprášil svoje skladateľské schopnosti, že vyvolal ducha slávnej liverpoolskej štvorky. Jeho nový album nadväzuje na domácke albumy, ako McCartney, McCartney II alebo Flaming Pie a kritiky ho radia medzi jeho vôbec najlepšie sólové nahrávky. Nestarnúci Paul si všetky piesne nahral skoro celé sám za asistencie producenta Neila Godricha, ktorý stojí za nahrávkami skupiny Radiohead. Súčasťou trinásťpesničkovej kolekcie je aj DVD s dokumentom zachytávajúcim prácu na tomto albume.

B. B. King - 80

Geffen Records 2005

Bluesový majster si na okrúhle výročie daroval kolekciu duetov, ktoré si s ním vystrihli zaujímavé mená svetovej popmusic. Poctu tomuto géniovi bluesovej gitary, ktorý v podstate ovláda iba zopár akordov, ale zato pichľavé sóla strieľa priamo do srdca poslucháčom, prišli vzdať gitaristi Mark Knopfler, Eric Clapton, Billy Gibbons z ZZ Top alebo speváci Van Morrison, Elton John, Roger Daltrey z The Who, alebo Sheryl Crow. Všetko najlepšie, pán B. B. King!

Lamb - Remixed

Universal music 2005

Písal sa rok 1994, keď sa producent Andrew Barlow dal dokopy so speváčkou Louise Rhodesovou. Svieža kombinácia jemného vokálu s elektronickou hudbou vyniesla manchesterskú skupinu Lamb rýchlo do prvej ligy ku kolegom Massive Attack. Najlepší sa kopírujú, alebo ako sa hovorí na tejto scéne, remixujú. Najzaujímavejšie verzie svojich skladieb sami Lamb teraz vydali ako dvojalbum. "Jahňa" na niekoľko spôsobov pre hudobných gurmánov pripravili vychytení šéfkuchári deväťdesiatych rokov ako Funkstorung, Kruder & Dorfmeister, Tom Middleton, Mr. Scruff či Autechre. Dobrú chuť.