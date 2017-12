David Černý chcel kovový obal už minulý rok

19. sep 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) – Česká rocková kapela Kollerband sa môže pochváliť vydaním historicky prvého DualDisku v Českej republike. Luxusný kovový obal limitovanej edície tohto disku pre skupinu navrhol český výtvarník David Černý, ktorého už kapela považuje za ďalšieho svojho člena. "On už chcel kovový obal minulý rok, ale potom sme zistili, že tá fabrika to nestihne urobiť na čas," spomína na okolnosti vzniku obalu David Koller. "Dostali sme sa k tomu až tento rok a urobili sme tristo kovových obalov by David Černý," dodal. Zároveň však ubezpečil, že cena limitovanej edície DualDisku sa nevyšplhá príliš vysoko. "Nechcel som, aby to bolo úplne lacné, lebo potom by si to nikto nevážil, tak sme sa dohodli, že to bude za 500. Originál od Černého, to nie je veľa," uzavrel.

DualDisk prináša na jednom nosiči celý minuloročný dvojalbum Kollerbandu (Studio Album & Live Album) doplnený o nanovo nahratú akustickú verziu skladby Mám chuť lhát a DVD so záznamom koncertu v pražskej Lucerne z novembra 2004 rozšírené o všetky doterajšie videoklipy kapely a bonusové audio k unplugged piesni Mám chuť lhát. S nápadom na vydanie DualDisku podľa nich prišlo vydavateľstvo. "Prišiel za nami šéf Sony Zbyněk Knobloch, pretože vedel, že máme natočený koncert z minuloročného turné a chceme vydávať DVD. Navrhol teda, že by sme mohli znovu vydať aj to naše minuloročné CD-čko, dať k tomu to DVD a naše videoklipy - veľa ich nie je, len tri a ešte je tam akustická verzia jednej našej piesne," opísal obsah disku Koller.

Pri príležitosti vydania tejto prvotiny vyrazila kapela na špeciálne turné, ktorého súčasťou bude aj pražský krst albumu. Ten sa uskutoční 21. septembra v klube Roxy. O dva dni neskôr, v piatok 23. septembra, sa kapela predstaví jediným vystúpením aj na Slovensku – v bratislavskom klube Babylon.