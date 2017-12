Na Slovensko sa tešíme, hráme tu často a radi

19. sep 2005 o 12:50 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) – Skupina Čechomor vyráža v októbri na pokračovanie turné Krušovice Tour 2005, ktoré v máji začalo štyrmi veľkolepými koncertmi – krstami. Program turné je však nabitý na prasknutie. Svoj prvý koncert na Slovensku odohrajú 13. októbra v Trenčíne a posledný 22. októbra v Nitre. Po malej prestávke, ktorá bude ale v skutočnosti naplnená len inými pracovnými povinnosťami, začnú 11. novembra v Čechách. Tam odohrajú neuveriteľných sedemnásť koncertov. "Nadväzujeme na tie májové krsty a pokračujeme v tom až do konca roku. Povedali sme si, že bude krásne, keď budeme krstiť celý rok," komentoval turné gitarista, spevák a textár kapely František Černý.

Na koncerty na Slovensku sa podľa jeho slov veľmi tešia, i keď program je dosť odvážny. "Často a radi sem chodíme. Ako sa na to pozerám - čo mesto, to kamaráti, takže je to dosť odvážny model," povedal. Aj keď v takomto nabitom programe nemajú veľmi čas na oddych, majú podľa neho koncertovanie radi. "Niekedy máme potrebu nájsť si nejakú oázu pokoja, ale máme to radi a nemáme tendenciu nejako utekať od hudby," dodal.