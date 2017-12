O týždeň vydá No Name svoj piaty album Čím to je?

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) - Po platni Slová do tmy spred dvoch rokov vydajú Košičania z No Name 26. septembra na Slovensku i v Čechách svoju piatu platňu Čím to je? Presne 11 piesní je výsledkom ...

19. sep 2005 o 11:35 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) - Po platni Slová do tmy spred dvoch rokov vydajú Košičania z No Name 26. septembra na Slovensku i v Čechách svoju piatu platňu Čím to je? Presne 11 piesní je výsledkom tridsaťdňového nahrávania počas leta v štúdiu Petra Jandu v Hradci pri Prahe. "Každý z nás pribral asi štyri kilogramy, lebo sme len jedli a pili, no bolo to fantastické," povedal o príjemnej atmosfére pre agentúru SITA spevák kapely Igor Timko. Nahrávanie u slávnej legendy skupiny Olympic zanechalo na novom albume No Name stopy. Petr Janda prispel svojím hlasom do poslednej jedenástej piesne To bude vekom. "Na konci piesne to Petr so svojimi obrovskými životnými skúsenosťami uzatvára charizmatickým hlasom a slovami jó, já to znám, to bude věkom a tým pádom ako keby symbolicky uzatvoril aj celú platňu," prezradil Igor. K novému albumu už tradične patrí aj krst. Skupine No Name jeden nestačí, preto bude nový projekt Čím to je? pokrstený hneď trikrát. Prvý bude v pražskom rádiu Európa presne v deň vydania platne. Pôvodne jej mal požehnať Petr Janda, no na poslednú chvíľu musel odísť z republiky. Meno českého krstného otca preto ešte nie je známe. Ako druhý uvedie album do života 22. októbra v bratislavskom klube Sparx prozaik, textár, prekladateľ a básnik Ľubomír Feldek. Tento akt bude pre fanúšikov, ktorí sa nebudú môcť dostaviť osobne naživo vysielať aj Fun Rádio. Podľa Igora Timka No Name nezabúda ani na svoju rodinu a priateľov na východe Slovenska. Pretože "kapela je im to dlžná," sa tretia oslava nového albumu uskutoční 24. októbra v košickom GeS-ku, tento raz bude krstiť primátor Košíc Zdenko Trebuľa.

Podľa speváka skupiny ubehli od poslednej platne dva roky, preto je evidentný aj posun v tvorbe. Okrem toho kapela len za rok 2004 odohrala 154 koncertov. "Povýšili sme inštrumentalizmus, miestami sme sa to snažili položiť až do nejakého artrocku, napríklad v piesni Cesta je nahraté sláčikové kvarteto," spresnil Igor. Podľa spevákových slov platňu okorenil aj jeho brat Ivan, ktorý aktuálne ukončil absolutórium na košickom konzervatóriu. Čím to je? ozvláštnil sólom na exotickom drievkovom nástroji marinba. Na albume hosťoval aj dvorný perkusionista Jany Kirschner Igor Ajdži Sabo. Na base, ale aj ako producent platne sa predstavil Martin Gašpar. Tieto argumenty však podľa speváka nemajú byť zbraňou proti konkurencii. "Človek keby sa obával konkurencie, nikdy by nič nevydal. Sme si vedomí svojich kvalít, pretože toto je piaty album a z tých predošlých troch sa predalo z každého 45 000 kusov," uviedol spevák. Ako ďalej povedal, No Name má okrem slovenského aj český trh, čím sa môže pochváliť len máloktorá kapela. K novému albumu pripravuje skupina aj turné. V marci by mali chlapci navštíviť 12 až 14 slovenských a v apríli 12 českých miest.