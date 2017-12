Ako tretí zo SuperStar dnes vyšiel album Martina Kelecsényiho

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) - Ako tretí finalista SuperStar dnes vydal svoj debutový album Martin Kelecsényi. Spolu s producentským triom Creative Music House - Marián Kachút, Peter Graus a Tomáš ...

19. sep 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) - Ako tretí finalista SuperStar dnes vydal svoj debutový album Martin Kelecsényi. Spolu s producentským triom Creative Music House - Marián Kachút, Peter Graus a Tomáš Zubák, a gitaristom Jimi Cimbalom vyprodukoval dvanásť skladieb. Album Ten čas príde je v pop-rockovom štýle a Martin sa naň poctivo pripravoval už od vypadnutia z finále. Ako uviedol pre agentúru SITA, pripravený bol už vtedy, keď začala nahrávať Katka Koščová, takže len čakal, kedy sa uvoľní štúdio. "Keď som vypadol, začal som sa priebežne pripravovať, lebo na základe zmluvy sme mali všetci jedenásti možnosť vydať albumy. Tak som sa tejto možnosti chopil aj ja. Potom sa mi ozval chalan zo Serede, ktorý má kapelu Metropolis - Jimi Cimbala a ponúkol mi nejaké demonahrávky. Ja som mal posúdiť, či sa mi to páči, či to je dobrý štýl. Vybral som si od neho asi päť vecí, ktoré som otextoval, nejaké veci už boli napísané pred tým a nejaké som ťahal z publishingu," povedal o okolnostiach, ktoré predchádzali nahrávaniu.

Jimi Cimbala sa rozhodol Martina osloviť, lebo bol podľa neho jeden z mála bigbiťákov v SuperStar. "Povedal, že som sa mu páčil - čo som spieval a ako som to spieval. Tie pesničky začal vlastne vymýšľať na mieru - boli šité na mňa. Robil to cielene na môj spev a ponúkol to do Creative Music House, tým chalanom z Koliby: Kachút, Zubák a Graus, ktorí so mnou tiež spolupracovali. Oni si to vypočuli, zavolali mi, dali mi to vypočuť a ja som povedal áno. On sa angažoval prvý, lebo ja som ho nepoznal," spomína na začiatok spolupráce s Jimi Cimbalom.

Veľkou Martinovou prednosťou voči niektorým jeho kolegom je skutočnosť, že väčšinu z dvanástich piesní, ktoré prezentuje na svojom debute, otextoval sám. "Texty píšem tak, že mi musí najprv niečo hovoriť tá hudba. Snažím sa to písať formou básne. Väčšinou píšem také veci, čo vychádzajú zo mňa, čo som niekedy v živote zažil, alebo čo sa mi stalo. Vďačná téma je láska a s tým spojené veci. Jeden text - dvanásta pesnička, je venovaný kamarátke, ktorá sa mi zabila. Takže som mal dobrú motiváciu na písanie textov," prezradil o svojej tvorbe. Dve piesne ale podľa jeho slov vznikli opačným postupom, teda že hľadali vhodnú melódiu k textu, ktorý mali skôr. "Niekedy to bolo aj jednoduchšie, lebo niektoré veci už boli vlastne vymyslené - aj ako sa bude spievať, ako sa budú dávkovať slová a ja som len hľadal patričné slová k anglickým textom," dodal.

Na albume sa v jednej piesni objaví aj hlas Tomáša Bezdedu, s ktorým si Martin zaspieval duet s názvom Sen. Na CD je aj skladba Musím už ísť, ktorá zaznie vždy pri vypadávaní účastníkov reality show VyVolení. Svoj debut Martin pokrstí už v stredu 21. septembra. Koncom mesiaca by sa mal na obrazovkách objaviť aj videoklip k prvému singlu.