Mali sme šťastie

19. sep 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 19. septembra (SITA) – Spevák mladej českej kapely Clou Lukáš Vyhnal si myslí, že on a jeho kamaráti mali len trošku šťastia. Kapela, ktorá na pražskej hudobnej scéne pôsobí od roku 2001 a 21. marca 2005 vydala svoj debutový album Postcards, zaujala aj predstaviteľov hudobnej stanice MTV, ktorá už vysielala dva ich videoklipy Island Sun a Lean On My Shoulder. Svoje úspešné ťaženie na MTV začali chlapci videoklipom Island Sun, ktorý mala televízia pôvodne vysielať len vo World Chart Expres, no napokon ho od 23. mája zaradili do hlavného vysielacieho času MTV Europe s rotáciou vo vysielaní 15-krát týždenne. Na ďalší videoklip Lean On My Shoulder si MTV vyžiadala týždennú exkluzivitu a do domáceho českého vysielania sa tak klip dostal 12. septembra. "To sa tak nejako stalo. Nedokážem asi povedať podrobnosti ako presne, ale v podstate vždy raz do roka Sony ponúka MTV Europe nejakých svojich interpretov, alebo oni prídu a hľadajú, čo by ich asi tak zaujímalo. Vybrali si Clou – nejako sa im to páčilo a páčil sa im ten klip. Pôvodne to mali nasadiť len na nejaké jednorazové vysielanie v programe World Chart Expres, kde už boli Support Lesbiens, Kryštof a nejaké ďalšie české kapely. No a potom sa im to zapáčilo a začali to rotovať 15-krát týždenne, čo pre nás bolo veľmi fajn," povedal o najväčšom doterajšom úspechu kapely Lukáš.

Dôležitú úlohu však ale podľa neho okrem "špetky štěstí" zohrala aj vizuálna stránka videoklipu. "Je to o šťastí, ale aj o tom, že v MTV neberú pesničku len akoby na počúvanie, ale musia mať aj vizuál a to sa nám podarilo vďaka Richardovi Řeřichovi, ktorý je jedným z najlepších českých kameramanov. Vďaka nemu sa podarilo skvelé vizuálne stvárnenie a preto to MTV pustilo a myslím, že nám to naozaj spadlo z neba," dodal. Kapela, ktorá hrá v zostave: spevák Lukáš Vyhnal, gitarista Petr Vaško, basgitarista Bugsy a bubeník Rae Tomášek, vyráža 5. októbra na turné po Čechách a ešte túto zimu by sa radi predstavili aj slovenskému publiku.