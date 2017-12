Reálny dizajn je o kompromise

V týchto dňoch pricestoval do Bratislavy na pozvanie Slovenského centra dizajnu a Francúzskeho inštitútu významný francúzsky dizajnér ERIC JOURDAN.

20. sep 2005 o 11:30 ĽUBICA HUSTÁ(Autorka je teoretička umenia)

Eric Jourdan (43), francúzsky dizajnér, interiérový architekt a pedagóg. Žije v Paríži, učí na Ecole des Beaux Arts v Saint Étienne. Venuje sa najmä dizajnu nábytku a dizajnu informačných a orientačných systémov do verejného priestoru. Jednou z posledných realizácií bol komplexný informačný systém pre Cite internationale Universitaire v Paríži v roku 2003. Získal viac prestížnych ocenení, naposledy napríklad v roku 2004 najvyššie ocenenie v rešpektovanej nemeckej súťaži Red Dot za sedací nábytok Snowdonia pre Ligne roset. Na snímke vpravo ukážka z tvorby Erica Jourdana. FOTO - SCD



Prišiel ako jeden z porotcov v súťaži Národná cena SR za dizajn. "Obráťte sa na výrobcov," hovorí v rozhovore pre SME. "To je jediné východisko pre to, aby dizajnérska scéna ožila. Netreba čakať a hovoriť, že podniky mlčia a nemajú záujem. Treba sa prekonať a presvedčiť ich. Viem, je to ťažké."

V Bratislave nie ste prvý raz. Čo tu upútalo vašu pozornosť?

"Vždy, keď sa sem vraciam, vnímam, ako sa toto mesto dynamicky mení. Je to pozoruhodné a progresívne, je tu naozaj cítiť pohyb. Najmä v porovnaní s Parížom, odkiaľ pochádzam. Je to stále to isté mesto, nič sa tam v poslednom čase nestavia. Paríž - to je múzeum."

Pracujete pre rôznych svetových výrobcov, za svoj dizajn získavate významné ocenenia. Čo je pre vás v súčasnom dizajne najdôležitejšie?

"Pracujem pre veľké aj malé firmy a nerobím v tom rozdiel. Pre mňa je dôležitejšie, aby sa veci, ktoré robím, dostali čo najviac medzi ľudí. Aby ich zaujali, aby im spríjemnili život, aby boli dostupné, to znamená, aby neboli veľmi drahé."

Dizajn je aj o komunikácii tvorcu a výrobcu. A dizajnér je často zo strany výrobcu vystavený silnému tlaku. Vznikajú kompromisy. Akú s tým máte skúsenosť?

"Reálny dizajn je naozaj o kompromise. Mám pocit, že neexistuje produktový dizajn bez kompromisu. Ak áno, je to už umelecké dielo. Existuje veľa príkladov dizajnérov, ktorí predložili návrh, výrobca to vyrobil a nakoniec to nik nekupoval. Sú aj opačné situácie. Obe strany sa musia vzájomne počúvať a rešpektovať, len tak to môže fungovať."

Cítite ako dizajnér pri tvorbe zodpovednosť za to, čo vypustíte do sveta?

"Samozrejme, hlavne keď robím úpravy mestských exteriérov alebo orientačné značenie. Tam je obrovská zodpovednosť za službu, v takých prípadoch slúžim verejnosti. Vo verejnom sektore je viac zodpovednosti, a navyše, sú to verejné peniaze, sú to peniaze krajiny, naše peniaze."

Boli ste porotcom Národnej ceny SR za dizajn 2005. Videli ste to najnovšie, čo v slovenskom dizajne vzniklo. Aký to bol pohľad?

"Je ťažké hodnotiť za taký krátky čas, ale pochopil som, že na Slovensku je veľmi vyspelá kultúra grafického dizajnu, a naopak, produktový dizajn sa ešte len formuje. Grafický dizajn, najmä ten študentský, je oveľa uvoľnenejší a novátorskejší ako vo Francúzsku. Celkovo sú vaše študentské produkty zaujímavejšie ako tie od profesionálov. A to je dobre pre vašu budúcnosť."