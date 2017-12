Jennifer Anistonová je pripravená na nové vzťahy

20. sep 2005 o 10:35 SITA

BRATISLAVA 20. septembra (SITA/AP) - Bývalá hviezda seriálu Priatelia Jennifer Anistonová vyhlásila, že už je úplne v poriadku a je pripravená na ďalšie vzťahy. Herečka to povedala v pondelok v populárnom televíznom programe The Oprah Winfrey Show. Bolo to jedno z prvých interview, ktoré Anistonová poskytla od rozvodu s hercom Bradom Pittom. "Mám sa tak dobre. To médiá sa stále nechcú pohnúť z miesta. Normálne sa mi chce zakričať: No tak, ľudia, obráťte list," povedala herečka. Keď sa jej Oprah Winfrey opýtala, či je pripravená stretávať sa s inými mužmi, Jennifer odpovedala strohé áno. Jej bývalý manžel má údajne milostný pomer so svojou hereckou kolegyňou z filmu Pán a pani Smithovci Angelinou Jolie. "Svoju minulosť už neriešim. Celkom sa teším na veci, ktoré prídu v budúcnosti."