Paul McCartney padol počas koncertu do javiskového otvoru

Tampa 20. septembra (TASR) - Paul McCartney padol počas koncertu v USA na Floride do javiskového otvoru, pričom si ľahko zranil ruku a chrbát.

20. sep 2005 o 19:33 TASR

Bývalý člen legendárnych Beatles vystupoval v rámci prebiehajúceho svetového turné v St. Pete Times Forum v Tampe, kde prezentoval svoj nový sólový album Chaos And Creation In The Back Yard.

Svedkovia uvádzajú, že McCartney kráčal po pódiu k miestu, kde sa malo z otvoru objaviť piano. Ešte tam však nebolo. Paul zobral pád s humorom a navrhol, aby sa okolo otvoru vybudoval nabudúce plot.