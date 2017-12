Franka Potenteová rozpráva o roku v USA

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - Franka Potenteová, ktorá stvárnila hlavnú postavu v nemeckom filme Lola beží o život, sa vrátila spať do Berlína. V Amerike sa vraj necítila dobre. Jej psychický stav ...

20. sep 2005 o 18:30 SITA

BRATISLAVA 20. septembra (SITA) - Franka Potenteová, ktorá stvárnila hlavnú postavu v nemeckom filme Lola beží o život, sa vrátila spať do Berlína. V Amerike sa vraj necítila dobre. Jej psychický stav bol natoľko zlý, že ho musela spracovať v knihe. "Nepamätám si, že by som niekedy v živote toľko plakala," cituje časopis Bild z 123-stranovej knihy s názvom Los Angeles - Belin. Ein Jahr. Franka v nej rozpráva o jednom roku, ktorý strávila v Hollywoode. Jej prvý byt stál 700 dolárov a bol plný hmyzu. Negatívne pocity sa prehlbovali aj tým, že nikoho nepoznala. "Všade ma predstavovali ako Blanku z Ruska alebo Framku z Európy. Keď som protestovala, každý sa len uškŕňal," hovorí Franka v knihe. Nemeckú herečku neutešila ani úloha vo veľkej hollywoodskej produkcii The Bourne Identity a dokonca ani krátky vzťah s hviezdou filmu Pán Prsteňov - Eliahom Woodom. Franka žije znova v Berlíne a je šťastná: "Ak sa tu na niekoho usmeješ, zaručene ti úsmev opätuje," hovorí herečka. Informovali nemecké internetové noviny N24.de.