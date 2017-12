Rebecca Romijnová a Jerry O'Connell sa zasnúbili

21. sep 2005 o 17:30 SITA

BRATISLAVA 21. septembra (SITA/AP) - Hollywoodska herečka Rebecca Romijnová, ktorá sa objavila vo filmových hitoch ako X-Men či Rollerball, sa zasnúbila s hercom Jerrym O'Connellom. Ako uviedol časopis US Weekly, pár sa zasnúbil cez víkend v New Yorku po roku chodenia. "Nemôžeme byť šťastnejší a tešíme sa na ďalšiu kapitolu v našich životoch," uviedli herci v spoločnom vyhlásení. Tridsaťdvaročná Romijnová už bola šesť rokov vydatá za herca Johna Stamosa, známeho zo seriálu Plný dom. V apríli minulého roka tento pár ohlásil svoj rozchod, rozvodové konanie sa skončil až v marci 2005. Odvtedy herečka už nepoužíva druhé priezvisko Stamos. Začiatkom roka Romijnová nakrúcala s O'Connellom film Man About Town. Spolupracovali i na filme Alibi, ktorý sa do kín ešte nedostal.