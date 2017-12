The Zawinul Syndicate v Bratislave - Strhujúce fusion s dopingom world music

21. sep 2005 o 11:08



V Bratislave bude na konci septembra koncertovať svetová jazzová hviezda Joe Zawinul. Legendárny klávesista, niekdajší spoluhráč Milesa Davisa a zakladateľ slávnych Weather Report, zavíta na Slovensko v rámci celosvetového turné so skupinou the Zawinul Syndicate. Zawinul sa na Slovensko vracia po viac ako desiatich rokoch, kedy hral na Bratislavských Jazzových Dňoch. Teraz tu predstaví svoj najnovší dvojalbum the Vienna Nights.

Skupina The Zawinul Syndicate prichádza na pozvanie agentúry allthatDžez. Koncert odohrá 27. septembra o 20:00h v klube Babylon.

Joe Zawinul sa narodil v Rakúsku a v roku 1959 sa odsťahoval do USA. Tam začal hrať s Maynardom Fergusonom a speváčkou Dinah Washington, neskôr sa dal na deväť rokov dokopy so saxofonistom Cannonballom Adderleyom. V roku 1970 Zawinul spolu so saxofonistom Wayneom Shorterom založil skupinu Weather Report, ktorá sa zvykne označovať ako “najdôležitejšia jazzová skupina od 70-tych rokov”. Po rozpade Weather Report Zawinul v roku 1985 zakladá skupinu Weather Update a neskôr the Zawinul Syndicate, s ktorou pôsobí dodnes.

Legendárny Zawinul, ktorý pred pár rokmi oslávil sedemdesiatku, s obľubou spolupracuje s mladšími hudobníkmi z rôznych krajín. Do Zawinul Syndicate si klávesista prizval hudobníkov z Alžírska, Arménska, Maroka, Brazílie, Maurícia a podmanivú speváčku Sabine Kabongo pôvodom z Konga.

Skupina, ktorá nahrala nahrala päť albumov (The Immigrants, Black Water, Lost Tribes a tri dvojité CD - World Tour, Midnight Jam a The Vienna Nights) hrá strhujúce fusion s dopingom world music.

Štyri dni pred koncertom, 23. septembra, príde Joe Zawinul do Bratislavy, aby na tlačovej besede predstavil svoj koncertný program.

Vstupenky sú v predaji za výhodnú predpredajovú sumu 549,- Sk v predajniach CD Dr. Horáka na Medenej ulici v Bratislave a v kníhkupectve Artfórum na Kozej, v second-hand CD shope Nepal na Zámočníckej 11, v Nu Spirit Bare na Medenej 16 a na všetkých miestach predajnej siete Eventim (www.eventim.sk).