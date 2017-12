Joe Zawinul - legenda Jazzu

22. sep 2005 o 12:00





Joe Zawinul

Hudobní novinári Joa Zawinula označujú ako legenda. Možno sa toto slovo v spojitosti s hudobníkmi používa častejšie, ako by sa malo, ale je naozaj veľmi ťažké nájsť vhodnejší spôsob ako opísať rakúskeho rodáka skladateľa a klávesistu Joa Zawinula. Joe Zawinul sa presídlil do USA v roku 1959, kde začal hrať Maynardom Fergussonom a Dinah Washington. Už o dva roky sa začala jeho devaťročná spolupráca so saxofonistom Cannonballom Adderleym. Zawinul pre túto formáciu napísal niekoľko známych skladieb, z ktorých vyniká najmä pomalé funky hitu "Mercy, Mercy, Mercy". Tá sa v roku 1967 vyšplhala na vrchol hitparády časopisu Billboard. Potom sa začalo Zawinulovo krátke ale osudové stretnutie s trubkárom Milesom Davisom, ktoré sa odohrávalo práve čase, keď sa Miles začal posúvať smerom k elektronike. Zawinul je jedným z prvých protagonistov používania elektrických kláves v jazze, ešte pred prvými prenosnými nástrojmi hral na Fender Rhodes alebo Wurlitzer. Jeho "In a Silent Way" sa stala titulnou skladbou Milesovho prvého elektronického albumu a Zawinulov vplyv je badateľný aj na albume Bitches Brew.





Miles Davis

Potom ako v roku 1970 vydal svoj prvý sólový album, sa Zawinul spojil so saxofonistom Waynom Shorterom, aby spolu založili skupinu Weather Report. Ako sa neskôr ukázalo, toto spojenie vytvorilo najvýznamnejšíu jazzrockovú skupinu nielen 70. rokov. Skupina čerpala zo sily a teatrálnosti rocku a R'N'B s rešpektom pre jazz a po pri tom, sa jej podarilo nielen napojiť sa na silnejúce "fusion" hnutie, ale aj vytvoriť svoj osobitý štýl. Zostava skupiny sa menila, vystriedali sa v nej napríklad Miroslav Vitouš, Alphonso Johnson, Jaco Pastorius, Victor Bailey, Peter Erskine a Omar Hakim, ale tvorivá atmosféra zoskupeniu vydržala 17 albumov, vrátane prelomového Black Market alebo veľmi populárneho Heavy Weather, na ktorom sa nachádza aj chytľavý hit "Birdland". Táto skladba v rôznych podaniach od Weather Report, Manhattan Transfer a Quincyho Jones vyhrala tri ceny Grammy. Weather Report túto cenu získal za live album 8:30.







Weather Report

Zawinul v roku 1985, potom ako so Shorterom rozhodli ísť každý svojou cestou, založil svoju vlastnú skupinu, ktorá sa najskôr volala Weather Update, potom a až doteraz the Zawinul Syndicate. Z jej množstva albumov sa nominácie na Grammy dočkali My People z roku 1996 a živé dvojcd World Tour z roku 1998. Spomedzi iných projektov Zawinul nahral sólo album Dialects a ako producent a aranžér pracoval na prelomovom albume Salifa Keitu s názvom Amen z roku 1991. Ďalšiu stránku svojej hudobnej kreativity ukázal na klasických kompozíciách, najmä na albume Stories of the Danube. Známy je aj jeho album Mathausen, ktorý bol zložený na pamiatku obetiam holokaustu.





Zawinul Syndicate

Počas svojho života Zawinul pozbieral množstvo cien, vrátane 28 ocenení časopisu Downbeat v kategórii "najlepší klávesista". Skupina Weather Report zasa niekoľkokrát vyhrala rôzne súťaže o najlepšiu skupinu. Zawinul má aj čestný doktorát na prestížnej americkej Berklee School of Music. Zawinul sa preslávil ako človek, ktorému sa podarilo skombinovať world music, rock a jazz. Množstvo hudby, ktorú dnes počúvame, by bez jeho prelomových kompozícií či už s Milesom v 60. rokoch, so skupinou Weather Report o dekádu neskôr alebo s the Zawinul Syndicate jednoducho neexistovali. Napriek svojim 73 rokom je Zawinul stále jednou z vedúcich osobností v jazze a človekom, ktorý má čo povedať aj dnešnej dobe.

Z www.zawinulmusic.com preložil RadoslavTomek