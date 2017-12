Koniec storočia The Ramones

22. sep 2005 o 9:15 PETER BÁLIK

Za každou skvelou hudbou sa skrýva neuveriteľný príbeh. Americká punkrocková skupina The Ramones bola počas svojej existencie odsúdená na neúspech. Napriek tomu, že v Top 40 nemala ani jeden hit, je dnes popri The Velvet Underground považovaná za jednu z najvplyvnejších skupín minulého storočia.

Najnovší dokument o štvorici hudobníkov End Of The Century - The Story of the Ramones, ktorý vyšiel aj na DVD, zachytáva rozporuplný príbeh skupiny, ktorá so svojimi jednoduchými pesničkami vzkriesila podstatu rokenrolu. Je to pútavé dobrodružstvo štyroch hudobníkov, odmietajúcich robiť kompromisy. História skupiny sa síce končí tragicky, ale záver filmu napokon nevyznieva smutne a beznádejne.

Dokument Jima Fieldsa a Michaela Gramagliu chronologicky zachytáva príbeh The Ramones od začiatkov v newyorskej štvrti Forest Hills až po uvedenie do rokenrolovej siene slávy v roku 2002.

Na jeho začiatku v prvej polovici 70. rokov stáli priatelia z detstva Joey, Dee Dee, Johnny a Tommy. Všetci prijali priezvisko Ramone, symbolizujúce muzikantskú integritu kapely, z ktorej neskôr vznikol punkrock - priamočiara a zdanlivo jednoduchá hudba s riekankovými, ale nápaditými textami.

End Of The Century popisuje Ramones ako kapelu štyroch individualít, ktoré v jednotných kožených bundách vtrhli na javisko ako vojenské komando a po odpočítaní one-two-three-four spustili dovtedy nepočutú punkrockovú smršť plnú hitov ako Blitzkrieg Bop, I Wanna Be Sedated alebo Sheena Is A Punk Rocker.

Na pódiu pôsobili jednotne, ale v šatni vzťahy medzi nimi neboli ideálne a rokmi sa rozdiely prehlbovali. Vysoký spevák Joey bol napriek outsiderstvu z detstva skutočným frontmanom. Jeho ľavicové postoje nemohol vystáť gitarista Johnny, ultrakonzervatívny šialenec. V opozícii stál basgitarista Dee Dee, snáď najtalentovanejší člen kapely, feťák a voľnomyšlienkar. Bubeník Tommy, ktorého neskôr vystriedali Marky a Ritchie, bol zasa stmeľujúcim prvkom v skupine.

Ešte dodnes z výpovedí členov cítiť napätie, ktoré sprevádzalo kapelu až do rozpadu v roku 1995. Z filmu vyplýva, že kapelu nahlodávali aj personálne zmeny, prílišný stereotyp a nenávistný vzťah medzi gitaristom a spevákom. Joey nikdy neodpustil Johnnymu, že mu prebral životnú lásku Lindu. Do konca života medzi sebou neprehovorili ani slovo, a to 14 rokov fungovali v skupine vedľa seba!

Je to tragikomické, ale práve pátranie filmárov po temnejších stránkach kapely povyšuje End Of The Century na skutočný dokument, ktorý nie je iba štylistickou poctou Ramones. Trpkosť, ktorú v dokumente vyvažujú vtipné historky, podčiarkuje smrť troch pôvodných členov. Najprv Joyeho, ktorého v roku 2001 skolila rakovina. O rok neskôr zomrel Dee Dee na predávkovanie. Johnnyho dostala zákerná choroba v roku 2004.

Na kapelu doliehal komerčný neúspech. V ceste za úspechom ich preskočili The Clash a Sex Pistols, ktorí ich v začiatkoch okato vykrádali. Kolegovia z legendárneho newyorského klubu CBGB Blondie sa medzitým stali americkými hviezdami, zatiaľ čo Ramones sa pohybovali niekde medzi stredným prúdom a undergroundom.

Kapela hovorí, že nikdy neprerazila, ale nekompromisná cesta "pionierov punkrocku" sa napokon javí ako tá správna. Tam, kde sa objavili, pôsobili ako zjavenie a ich fanúšikovia zakladali kapely tak rýchlo, ako rastú huby po daždi. Medzi nimi by ste našli aj budúcich členov The Clash, Metallica, Pearl Jam, Dead Kennedys, Rancid alebo Red Hot Chili Peppers.

A ich punkrockový odkaz "stačí vybehnúť na pódium hrať, bez ohľadu, aký si muzikant, ak dáte hudbe všetko", funguje dodnes!