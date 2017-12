Garbage sa podľa S. Mansonovej nerozpadnú

22. sep 2005 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 22. septembra (SITA/AP) - Speváčka skupiny Garbage Shirley Mansonová uviedla, jej kapela si možno po vyčerpávajúcom turné bude musieť dať pauzu, no v žiadnom prípade sa nerozpadne. "Diskutovali sme o tom a nemyslím si, že by mal niekto záujem, aby sme sa rozišli. Cítime, že to bolo naozaj dobré turné. Chceme si iba na nejaký čas oddýchnuť, kým sa veci medzi nami neurovnajú," nechala sa počuť.

Škótska skupina minulý mesiac oznámila, že ruší októbrové koncerty vo Francúzsku, Belgicku a Veľkej Británii. "Potom ako sme boli na cestách už od začiatku marca, členovia skupiny cítili, že sa trochu precenili a vzájomne sa dohodli zavŕšiť turné v Austrálii," píše sa v stanovisku Garbage na oficiálnej internetovej stránke kapely.

Mansonová tiež kritizovala austrálsku skupinu INXS, ktorá prostredníctvom televíznej reality šou hľadala náhradníka za zosnulého speváka Michaela Hutchencea. Tejto úlohy sa tak ujme jej víťaz, kanadský vokalista J. D. Fortune. "Bez Michaela Hutchencea to nie je INXS. Nemyslím si, že je zdravé vrátiť sa a snažiť sa znovu vrátiť do minulosti," dodala Mansonová.