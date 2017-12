Rayovi Charlesovi vyšli po smrti dva albumy

22. sep 2005 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 22. septembra (SITA/AFP) - Zosnulý génius soulu Ray Charles je aj viac ako rok po smrti veľmi žiadaný. Po úspechoch v predajnosti a zisku Grammy za posledný štúdiový album Genius Loves Company a po oscarovej verzii filmu o jeho živote sa tento legendárny hudobník, ktorý by tento piatok oslávil svoje 75. narodeniny, znovu vracia do hudobných obchodov. V Spojených štátoch vo štvrtok začal predávať jeho nový album Pure Genius - The Complete Atlantic Recordings. Kompilácia obsahuje sedem CD so 164 piesňami nahratými Charlesom počas jeho vzostupu ku hviezdam. Ešte v ten istý deň prišiel na trh aj jeho nový album duetov s kamarátmi nahratý v roku 1998 Genius and Friends.

Album Genius and Friends z produkcie hudobného guru Phila Ramoneho vznikal pod dohľadom zakladateľa nahrávacej spoločnosti Atlantic Records Ahmeta Erteguna. Fanúšikovia si na ňom budú môcť vypočuť piesne z deväťdesiatych rokov, pri ktorých Charlesa dopĺňajú tí najlepší hudobníci z troch generácií ako napríklad Pati LaBelle, Chris Isaak, George Michael, či Alicia Keys.