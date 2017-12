Posledná filmová scéna Stelly Zázvorkovej

22. sep 2005 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 22. septembra (SITA) - Zosnulá česká herečka Stella Zázvorková si zahrala svoju poslednú filmovú úlohu v komédii Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště. Pani Stella na natáčanie svojej scény dorazila o hodinu skôr, odfotila sa so všetkými členmi štábu a pochválila scenár. Nesúhlasila však s časťou, kde sa o jej postave - Marešovej babičke, píše, že je stará a zle počuje. "Pán režisér, to ste sa s Budařom sekli, ja vám niečo poviem. My to tak niekedy robíme - staré ženy- že sa tvárime hluché a krátkozraké, ale to my len tak predstierame, lebo nás to baví a tiež preto, že keď je stará žena dáma, niektoré veci jednoducho vidieť nechce," povedala režisérovi Morávkovi. Na jeho súhlas dodala: "To je od vás milé, že tak pekne súhlasíte, ale keby ste bol taký láskavý a tú vetu si zo scenára vyškrtol." Morávek teda vetu vyškrtol a napísal si nad ňu: babička je síce stará, ale dáma. "Pani Stella ho pobozkala na čelo, poslala Vítka pre vodku s džúsom a celú scénu natočila za štyridsať minút. Stihla by to aj skôr, ale niekoľkokrát rozosmiala celý štáb, tak sa niektoré zábery museli opakovať," napísal o poslednom dni s obľúbenou pani Stellou herec a scenárista Jan Budař.

Správa o jej smrti štáb zasiahla o deväť dní neskôr. Boli ešte stále v tom střešovickom domčeku, kde ona natáčala poslednú filmovú scénu svojho života. "O pol štvrtej s tým prišiel Filip a Morávek sa zachvel smútkom. Dal vyhlásiť hodinovú pauzu. Všetci sa niekam rozišli - Morávek išiel na kopec. Keď sa vrátil, Vítek bol úplne namol, plakal a stále hovoril: Boli sme vyznamenaní, boli sme vyznamenaní! Celý domček bol plný kvetov, na chladničke stála Stellina fotografia a rekvizitár rozsvietil všetky sviečky, ktoré mal pripravené do scény Pepík ve vaně. Celý domček voňal orgovánom a Hana Zagorová do toho spievala Líto, je mi líto," spomína