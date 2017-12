V bývalej stanici cementárenskej lanovky súčasné umenie

22. sep 2005 o 16:00 SITA

BANSKÁ BYSTRICA 22. septembra (SITA) - Upozorniť na existenciu výnimočných priestorov budúcej kulturfabrik chce prehliadka multimediálneho umenia Kinderreich/Intímny svet. Tá bude v sobotu v bývalej nákladnej stanici cementárenskej lanovky pri kameňolome v Banskej Bystrici-Kynceľovej. Organizuje ju bratislavská skupina mladých umelcov Aktivnagruppa v spolupráci s banskobystrickou nadáciou Zdravé mesto, ktorej bývalá priemyselná budova patrí.

Ako na dnešnej tlačovej besede uviedol režisér podujatia Lukáš Kodoň, pôjde o prezentáciu tvorby, pri ktorej sa umelci nechávajú inšpirovať špecifickým priestorom. Predstavenia hlavného programu sú teda určené iba pre túto príležitosť a sú viazané na konkrétne miesto vzniku. „Celý program sa začína o 16:00 off programom s filmovým klubom a živými performance výtvarných skupín. O 19:00 sa začne hlavný program, kde sa odprezentuje šesť konkrétnych projektov vytvorených pre túto akciu,“ povedal Kodoň. Dodal, že kým úvodný off program bude voľný a diváci sa budú môcť podľa záujmu premiestňovať po celom objekte od jedného predstavenia k inému, hlavný program bude mať jednu režijnú líniu, keď projekty budú spojené do veľkej mozaiky. Pozostáva z divadelno-pohybových výstupov, svetelných a obrazových projekcií a zvukovo-hudobných experimentov. Herci, výtvarníci, tanečníci či performani nimi prezentujú svoje pocity z daného industriálneho priestoru a zo svojich osobných skúseností. Celkovo sa na podujatí predstaví takmer sto tvorcov a interpretov, z toho v hlavnom programe štyridsať. Vstup naň je vďaka grantu ministerstva kultúry bezplatný.

Nadácia Zdravé mesto, ktorej industriálny objekt patrí, ho chce využiť na vytvorenie podmienok pre mladých umelcov, medzinárodnú spoluprácu s podobnými centrami v zahraničí, pre integráciu ľudí s postihnutím a iných komunít a ďalšie kultúrno-sociálne aktivity. Po rekonštrukcii v ňom má vzniknúť medzinárodné centrum pre komunitné umenie, ktoré by spájalo viaceré umelecké projekty pod jednu strechu.

