Žbirka vstupuje opäť na scénu novým albumom

22. sep 2005 o 16:45 SITA

BRATISLAVA 22. septembra (SITA) - Pod nový album Mira Žbirku s názvom Dúhy sa textársky podpísalo hneď niekoľko autorov. Okrem samotného Žbirku sú autormi aj Kamil Peteraj, Ján Štrasser, Milan Lasica, americký textár John Riley a nebohý Jozef Urban. Hudbu si však Meky zložil sám. Hudobne spolupracoval nielen so svojimi dvornými hudobníkmi a producentmi - Honzom Horáčkom a Alešom Zenklom, ale oslovil aj bubeníka skupiny Lucie Davida Kollera a šéfa kapely Ecstasy of St. Theresa Jana P. Muchowa.

Album vznikal v piatich pražských nahrávacích štúdiách. "Na mne vlastne bolo to, aby z toho zdanlivého chaosu vznikol logický výsledný tvar," povedal Žbirka a dodal, že albumu dal vlastný rukopis. Dúhy sú Žbirkovým tretím albumom, na ktorom môžu poslucháči počuť hlas Mariky Gombitovej. Po prvý raz s ním spolupracovala na jeho albume v roku 1980, keď spolu naspievali hit V slepých uličkách. Muselo prejsť celých 21 rokov, kým sa publikum dočkalo ďalšieho hitu - Nespáľme to krásne v nás, a teraz pripravili skladbu Tajnosľubná. Všetky tri pochádzajú z pier autorskej dvojice Žbirka–Peteraj. Pieseň už slovenské publikum vďaka seriálu Medzi nami pozná ako jeho titulnú skladbu.

Žbika považuje opätovnú spoluprácu s Gombitovou a vznik piesne za malý zázrak, ktorý v ňom zanechal hlboký zážitok. "To, že sme spolu mohli spievať a dokonca pieseň nahrať, je pre mňa stále neuveriteľným príbehom," komentoval spoluprácu Žbirka. Od začiatku augusta znie v slovenských rádiách nový singel s názvom Niečo vymyslím, ktorý teraz nahradí duet s Marikou Gombitovou. Prvým českým singlom bude pieseň Někdy stačí dát jen dech, ktorú Žbirka spieva s Ivou Frühlingovou.

Nový Žbirkov album obsahuje aj skladby Kráľovná rannej krásy, Smútok, Už viem, Láskoliek, Mne sa páči, Domino, Čaj o piatej, Dúhy, Stále idem za tebou, Dievča mojich snov, Popolavá, ale aj anglické skladby Watch you sleep, You´re not around a dva bonusy.