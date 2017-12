Môj album je presne taký, aký som ho chcel

22. sep 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 22. septembra (SITA) - Miro Jaroš prichádza na slovenský trh ako štvrtý finalista SuperStar s vlastným albumom. Jeho debut s názvom Exoterika obsahuje dvanásť piesní, ale poslucháča prekvapí dvadsať trackov na CD. "Ostatné sú v podstate len také intrá, ktoré vyplňujú pauzy, čiže nie je tam hluché miesto. Chcel som, aby ten album znel ako film, ktorý keď človek pozerá, prechádza z jednej nálady do druhej - niekde to vrcholí, niekde je zase trochu ticho a práve to ticho som vyplnil intrami - niektoré trvajú dvadsať sekúnd, niektoré len desať, ale ide o to, aby sa mohol poslucháč z jednej pesničky plynule preniesť do druhej. Chcel som urobiť niečo iné, čo sa u nás bežne nerobí, ale v zahraničí je to u niektorých interpretov bežný postup," opisuje Miro špecifiká svojho albumu. Okrem toho Exoterika prinesie aj krátky dokument z nahrávania albumu, ktoré Miro absolvoval v Izraeli. "Sú tam výpovede mojich producentov, výpoveď môjho kaderníka, ktorý mi robil všetky bláznivé účesy, môjho kamaráta, ktorý opravoval moju hebrejčinu, keď sa mi nedarilo v štúdiu, keď tam nebol ten správny hebrejský prízvuk a ľudia, ktorí mi pomáhali, je tam aj Alenka Čermáková, ktorá sa starala o naše hlasivky počas SuperStar, a bola so mnou nahrávať tento album," prezrádza o svojej novinke.

Album je podľa jeho slov presne taký, ako si ho predstavoval. "Nie je tam nič také, čo by som si neschválil. Keď budem stáť pred ľuďmi a budem spievať tieto pesničky, nebudem sa za ne hanbiť - budem to ja. O to išlo," povedal. Podľa vlastných slov chcel svojim debutom poukázať na to, že "nezáleží na náboženstve ani na rase a že hudba jednoducho ľudí spája - to je dôležité." Mimoriadne si dal záležať na tom, aby poslucháči pri ich počúvaní niečo cítili. "Buď ho to osloví, alebo neosloví, ale musí niečo cítiť. Najhoršie sú pesničky, ktoré prejdú v rádiu bez toho, aby si ich človek všimol," vysvetlil a dodal, že sa svoj album snažil spraviť tak, aby sa pri ňom ľudia zabavili. CD je hudobne pestré, Miro spieva vo viacerých jazykoch a k spolupráci si pozval aj niekoľko hostí: Zdenku Prednú, Helicó, Ibiho Maigu a Roba Miklu.