Zawinul, ktorý zmenil históriu hudby, je ešte stále pri plnej sile

Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate - Vienna Nights * BHM Productions / Bird Jam

23. sep 2005 o 10:00 Marian Jaslovský

Svet je plný world music. Hudba z rôznych kontinentov sa všelijako spája a viac či menej vzrušujúco obcuje. Indický sitar, africké bubny a japonský syntetizátor môžu hrať v jednej skupine a nikomu to nebude čudné. Jedným z ľudí, čo toto všetko spôsobili, je nepochybne skladateľ a klávesista Joe Zawinul, jeden z najvýznamnejších žijúcich hudobníkov vôbec.

Joe Zawinul (1932), klasicky vyškolený muzikant s jazzovou praxou, odišiel koncom 50. rokov do mekky jazzu - USA a zmenil históriu hudby. S Milesom Davisom sa zúčastnil na elektrickej revolúcii koncom 60. rokov a skupina Weather Report, ktorú založil s Waynom Shorterom, patrila medzi najvplyvnejšie formácie vôbec.

Už vtedy bolo často počuť to, čo neskôr nazvali world music alebo world jazzom. Svetoobčan Zawinul dal týmto tendenciám voľný priechod so svojou skupinou Joe Zawinul Syndicate, ktorú sformoval v koncom 80. rokov.

V Syndikáte vždy boli úžasní hudobníci a speváci z celého sveta. Je to jedno z najpodmanivejších spojení elektrického jazzu a etnickej hudby, aké kedy vzniklo. Pod kožu lezie novátorský sound, dravá a energická hudba, ktorá nikdy nerezignovala na elektrizujúce fusion a nepodľahla mámeniu etnického inštrumentálneho farbičkovania.

Syndicate už dlhšie funguje len na pódiu. Posledný štúdiový album pod touto značkou, Lost Tribes, vyšiel v roku 1992, a odvtedy sme sa mohli potešiť len z fascinujúceho živého albumu World Tour (1998), aj keď podobný sound počuť aj na sólových Zawinulových projektoch - posledným bol Faces & Places (2002). Na tento rok bolo naplánované dvojité CD Midnight Jam, vydavavateľ aj uvoľnil recenzné výlisky, ktoré sa stali veľkou raritou, lebo spoločnosť ESC Records skrachovala.

Nič to, nedávno vyšlo CD Vienna Nights - opäť živé a dvojité. Zachytáva dve vystúpenia v Zawinulovom viedenskom klube Birdland, májové a októbrové, a vychádza na jeho vlastnej značke.

Syndikát je personálne dôkladne inovovaný, na albume dokonca nájdeme dve zostavy. Zawinul mal vždy nos na úžasných hudobníkov, momentálne je rytmickou oporou skupiny basgitarista Linley Marthe - basgitara bola tradične v kapele veľmi dôležitý nástroj. Nájdeme tu aj starého kamaráta z Weather Reportu, perkusionistu Manola Badrenu. Špeciálnym hosťom je gitarista Scott Henderson, ktorý patrí do kategórie Mikea Sterna a sólami vie hudbu rozžeraviť do biela.

Oproti predchádzajúcim živým albumom (vrátane nevydaného) je súčasný Syndicate pokojnejší. Hudba nepulzuje tak amfetamínovo, je usadenejšia, to jej však nič neuberá na napätí. Počujeme Zawinulove charakteristické blúdivé témy a nekonečne originálne klávesy i jeho spev cez vocoder. Speváci a speváčka spievajú nepochopiteľné veci rôznymi technikami. Rytmika stavia do pozoru, v ktorom však dlho nevydržíme, lebo podmanivé rytmy nám začnú mykať všetkými svalmi. A potom prudko stúpame hore s velebnými hymnickými skladbami. Syndicate je ohňostroj, občas jasavo detonujúci, miestami pokojne a pestrofarebne mihotavý.

V hudbe občas zacítime, že nám hovorí niečo bytostné, a toto je ten prípad. Akoby sme sa dotkli podstaty a pod tónmi jasne cítime zmysel, ako ho cítime u Bacha alebo Stravinského. A zároveň je to hudobný cestopis do Buenos Aires, Andalúzie, rodnej Viedne, New Yorku, Afriky, Ázie. Syndicate nie je bedeker, ale cestovná kancelária.

Keď tvorbu Zawinula poznáte, nového sa veľa nedozviete. To však vôbec neprekáža. Po rokoch prichádza album kapely, ktorá je dôležitá. Tento rok 73-ročný Zawinul naznačil, že je pri plnej sile. Ako znie Syndicate naživo, môžete sa presvedčiť v utorok 27. septembra o 20.00 h v bratislavskom klube Babylon. Určite to bude katarzný, očisťujúci večer.