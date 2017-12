Premiéra late night show Andyho Krausa sa vydarila

23. sep 2005 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 23. septembra (SITA) - V bratislavskom divadle L + S sa vo štvrtok konala premiéra novej late night show Andyho Krausa vznikajúcou pod hlavičkou spoločnosti MAYA. Hneď na úvod moderátor večera vtipne upozornil všetkých divákov, že ide iba o pokusnú premiéru, pričom ich označil ako: "Vy ste takí králikovia moji" a poprosil ich, či by boli takí dobrí a nemohli sa zasmiať už pri prvom, čo i len malom náznaku vtipu. Zároveň im však nezabudol pripomenúť, že sa nemajú smiať po každej vete, pretože late night show nie je Uragán.

Prvým hosťom populárneho zabávača sa stal Mário "Kuly" Kollár z hudobnej skupiny Desmod. Andy sa o ňom pred časom dopočul, že rád pije teplé víno a chcel to s ním vyskúšať. Pripravil si preňho dve vína pochybnej značky a burčiak. Kuli, ktorý vraj po burčiaku strávi na záchode celé hodiny, nakoniec vyskúšal jedno z vín. Moderátor hneď nato vytiahol spod stola rýchlovarnú kanvicu, v ktorej mu zohrial vodu a prilial ju do nápoja. Ako "správny čašník" zamiešal výsledný produkt prstom a ponúkol ho Kulymu, ktorý si s ním štrngol a všetko poctivo vypil. "Musím povedať, že som nevedel do čoho idem. S Andym sme si iba potvrdili, že to bude čistá improvizácia. Jediné, čo mi dal dopredu vedieť, že ma bude spovedať o muzike. On mal pritom hrať laika a ja profesionála," uviedol po predstavení pre agentúru SITA líder Desmodu, ktorý si so sprievodnou kapelou večera tiež zaspieval hit od Stevieho Wondera I Just Call to Say I love You.

Hosťom číslo dva sa stal choreograf Ivo Ladižinský. S Andym preberal otázky, čo to vlastne slovenský šoubiznis je. "Sedí to možno na kolotoče," nechal sa počuť Ivo. "Ľudia sa zabávajú aj platia," doplnil ho počas predstavenia moderátor. Ivo si z publika tiež vybral jednu z diváčok, ktorú sa snažil naučiť pôvabnú chôdzu misiek. Nepodarilo sa mu to síce úplne na sto percent, no ľudia sa bavili.

Posledným hosťom Andyho bol brankár futbalového klubu Artmedia Petržalka Juraj Čobej. S ním rozoberal tému, na čo vlastne taký brankár myslí pri futbalovej jedenástke. Najlepšie je podľa neho, keď je hráč vystrašený, pretože sa dá ľahšie podľa uhla, kam sa pozerá, odhadnúť smer strely. Na otázku Andyho, ako sa hádali s futbalistami Celtiku Glasgow František jednoducho odpovedal: "Stačí aj po slovensky, to sa

Nová televízna late night šou by sa na televíznych obrazovkách nemala objaviť skôr ako začiatkom budúceho roka. "Ideme to ukázať kompetentným v Markíze. Všetko závisí od nich, ako to príjmu," povedal po predstavení Kraus, pričom dodal, že tento druh programu budú v televízii vysielať okolo desiatej hodiny večer.