Viedeň

Rozsiahla retrospektíva venovaná Orsonovi Wellesovi

23. sep 2005 o 0:00

Orson Welles vo filme Tretí muž, réžia: Carol Reed, 1949.



Pri príležitosti tohtoročného 20. výročia úmrtia a 90. výročia narodenia Orsona Wellesa ponúka Filmové múzeum rozsiahlu retrospektívu venovanú tomuto režisérovi a hercovi.

Múzeum uvádza do konca septembra jeho najvýznamnejšie diela ako Občan Kane, Zvonkohra o polnoci, Macbeth, Othello či F ako falzifikát.

Program zasvätený režisérskemu géniovi ponúka aj mnohé nedokončené práce, ako aj diela uvedené až po Wellesovej smrti, ktoré boli v Mníchovskom filmovom múzeu zakonzervované a spracované. Zaujímavosťou sú aj dokumentárne filmy o osobe slávneho režiséra.

Filmové múzeum sa nachádza v budove viedenskej Albertiny (Augustinerstrasse 1). Lístok na jedno filmové predstavenie stojí 9 eur.

Program

l Štvrtok 22. septembra

19.00 O. Welles: Othello (1952)

l Sobota 24. septembra

18.30 O. Welles: Nesmrteľný príbeh (1968)

21.15 O. Welles: Veľkolepý Ambersons (1942)

l Nedeľa 25. septembra

21.00 O. Welles: F ako falzifikát (1973)

l Pondelok 26. septembra

19.00 O. Welles: Všetko je pravdivé

(1942, nedokončený)

21.00 O. Welles: Macbeth

(1947)

l Streda 28. septembra

19.00 The Orson Welles Show

21.00 O. Welles: Občan Kane (1941)

l Štvrtok 29. septembra

19.00 O. Welles: Dáma zo Šanghaja

(1948)

21.00 O. Welles: Zvonkohra o polnoci

(Falstaff)

Atterseeho obrazový svet predstavia v Kunstforume

Pri príležitosti 65. výročia narodenia maliara Christiana Ludwiga von Attersee vznikla rozsiahla výstava jeho diel v BA-CA Kunstforum. Rakúsky umelec patrí spolu s Geordom Baselitzom, Makusom Lüpertzom a Jörgom Immerndorffom k hlavným postavám a zakladateľom tzv. novej maľby.

Pri svojich umeleckých počiatkoch v šesťdesiatych rokoch sa Christian Ludwig Attersee inšpiroval akcionizmom i pop artom. Témy a motívy jeho obrazov sa vzťahujú na konzumné, priemyselne vyrobené výrobky - s humorom "naráža" a porovnáva bezchuťové a bezvonné roviny pokrmov so zmyslovo-slastnými, dokopy s nekonzumovateľnými a odpor vzbudzujúcimi. Už od počiatkov sa surrealizmus stal neoddeliteľnou súčasťou obrazového sveta Atterseeho. Výstava Atterseeho prác v BA-CA Kunstforume (Freyung 8) je prezentáciou rakúskeho umelca, ktorý sa zapísal aj do povedomia medzinárodného maliarstva. Prehliadka vo viedenskom Kunstforume je prístupná denne od 10.00 do 19.00 hod., v piatok do 21.00 hod. až do 26. októbra.

Viedenská výstava Sinalcovská epocha

K päťdesiatemu jubileu nezávislosti Rakúska prezentuje Viedenské múzeum Karlsplatz výstavu zameranú na jedlo, pitie a konzumovanie po roku 1945. Prehliadka bola pomenovaná podľa najstaršej európskej značky limonády Sinalco (1905) a zachytáva zmenu v správaní konzumentov v povojnovom období prostredníctvom predmetov dennej spotreby.

V prvých desaťročiach po skončení druhej svetovej vojny sa celá kultúra stravovania úplne zmenila. Ak obdobie bezprostredne po ukončení vojny charakterizoval hlad, nedostatočné poľnohospodárstvo a čierny trh, situácia na počiatku 50-tych rokov sa v Rakúsku znormalizovala. Táto nasledujúca epocha, nazývaná aj "vlna jedenia", je dôsledkom vzmáhajúceho sa hospodárskeho rozvoja. Výstava s názvom Sinalcovská epocha je v múzeu Wien Museum Karlsplatz (nám. Karlsplatz) prístupná ešte do 25. septembra. Múzeum je otvorené denne okrem pondelka od 9.00 do 18.00, v stredu do 20.00.

HUDBA

Wean hean - Festival viedenských piesní

27. 9. Einitheatern - Österreichisches Theatermuseum, 1

Lobkowitzplatz 2, o 18.30

29. 9. Wean Modean - Sexshauser Strasse 66, 19.30

Café Concerto, Lerchenfelder Gürtel

28. 9. Stefani Scovolo's Songwriters Night o 21.00

29. 9. Mona Hofmarcher o 21.00

RadioKulturhaus, Argentinienstrasse 30a

26. 9. Turecká Jazz Night: Cengiz Baysal Band, Sabri Tulug Tirpan Project, Quartet Muartet; 19.30

28. 9. Lágrimas Negras - Diego El Cigala; 19.30

29. 9. Live @ RKH: Hans Platzgumer; 19.30

Sargfabrik, Goldschlagstrasse 169

23. 9. minze + Fuoco. Pop, rock o 20.00

24. 9. black:lagoon:studios Battle o 20.00

27. 9. Evaluna & Friends o 20.00

29. 9. Four Dimensions Project o 20.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

do 24. 9. Benny Golson & Oliver Kent Trio o 21.00

26. 9. Mojo Blues Band o 21.00

27. a 28. 9. Von Django Reinhardt bis Häns'che Weiss o 21.00

29. 9. Dr. Boogie & Dr. Stride feat. Sabine Pyrker o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Hotel Vienna, Stadtpark

do 26. 9. Joe Zawinul & The Zawinul Syndicate o 21.00

27. a 28. 9. Alice Russel & Band o 21.00

od 29. 9. Toots Thielemans Trio o 21.00

Szene Wien, Haufgasse 26

23. 9. Houseverstand, Manomania o 20.00

24. 9. Nneka o 20.00

27. 9. Project Pitchfork & guests o 20.00

28. 9. Kaizers Orchestra o 20.00

DIVADLÁ

Theater in der Josefstadt, Josefstädter Straße

23. 9. H. Ibsen: Nora o 19.30

24. 9. H. v. Kleist: Amphitryon o 20.00

25. 9. G. E. Lessing: Minna von Barnheim o 19.30

26. - 29. 9. H. Ibsen: Nora o 19.30

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

24. 9. F. Raimund: Márnotratník o 19.30

25. 9. F. Raimund: Márnotratník o 19.00

26. 9. Th. Bernhard: Sila zvyku o 20.00

27. 9. G. Hauptmann: Pred východom slnka o 20.00

PODUJATIA

Deň športu, nám. Heldenplatz

24. 9. Lyžiarske centrum, horolezecká záhrada, potápacia veža, simulátor lietania, ocenenie najlepšieho športovca roka, autogramiáda atď.

Wiener Stadthalle, Vogelweidplatz 14

25. a 26. 9. David Copperfield. An Intimate Evening of Grand Illusions, o 16.00 a 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Rakúske múzeum úžitkového umenia, Stubenring 5

do 2. 10. Pasminovské sály a ich európske variácie

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 25. 9. Elias Canetti

(1905 -1994)

do 8. 1. 2006 Mahleriana tvorba jednej ikony

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 25. 9. Sinalcovská epocha

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Westlicht, Westbahnstrasse 40

do 2. 10. World Press Photo 2005

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 26. 10. Christian Ludwig Attersee

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Albertina, Albertinaplatz 1

do 15. 1. 2006 Rudolf von Alt

Divadlo oslávia na trhu Naschmarkt

Spojené viedenské scény (Vereinigten Bühnen Wien - VBW) pozývajú v sobotu 24. septembra na už tradičnú divadelnú slávnosť na trhu Naschmarkt. Slávnosť ponúkne v čase od 14. do 17. hodiny v centre Viedne bohatý program, v ktorom nebudú chýbať muzikálové hviezdy z aktuálnych produkcií ako Elizabeth a Rómeo a Júlia. Známi muzikáloví protagonisti ako Marjan Shaki, Maya Hakvoortová a Fritz Schmidt prisľúbili účasť a autogramiádu počas divadelnej slávnosti. Jedným z najobľúbenejších programov návštevníkov je každoročná prehliadka zákulisných priestorov, ako aj živé ukážky z populárnych muzikálov. Pre milovníkov Mozartovej hudby pripravili špeciálnu verziu Čarovnej flauty a Mozartovskú oázu.

Divadelná slávnosť na Naschmarkte ponúkne záujemcom dva workshopy v oblasti tanca a hry na perkusie, fotostánok s obrázkami hviezd, ale i u detí obľúbené detské šminkovanie a mnohé súťažné hry.

Jedným z programov divadelnej slávnosti budú aj ukážky z muzikálu Rómeo a Júlia.

Christian Ludwig Attersee: Nočné mlieko, 121 x 96 cm. FOTO - 2005 ATELIÉR/ARCHÍV ATTERSEE, FRANZ SCHACHINGER, VIEDEŇ



"Mäso. Potrava obyvateľstva. Ročenka ženy v domácnosti 1961" - Viedeň - brožúra, súkromný zberateľ.