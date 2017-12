Roman Polański poskytol exkluzívny rozhovor

23. sep 2005 o 10:30 SITA

BRATISLAVA 23. septembra (SITA/AP) - Poľsko-francúzsky režisér Roman Polański porušil svoje striktné zásady a časopisu Entertainment Weekly poskytol rozhovor. Tento 72-ročný režisér hovoril o súdnom spore s časopisom Vanity Fair, o Oscarovi za film Pianista z roku 2002 či o tom, čo ho motivovalo nakrútiť nový film Oliver Twist. Začiatkom roka súd vo Veľkej Británii svetoznámemu režisérovi prisúdil v prepočte 2,7 milióna korún ako náhradu za škody spôsobené článkom v časopise Vanity Fair. Ten v roku 2002 napísal, že režisér neprimerane flirtoval s istou modelkou v New Yorku cestou na pohreb svojej manželky Sharon Tateovej v roku 1969. "Bola to zrejmá a do neba volajúca lož," povedal režisér. "Musel som na to reagovať, pretože nechcem, aby sa z toho stal materiál, ktorý na mňa novinári vytiahnu zakaždým, keď o mne budú písať."

Polański opustil USA v roku 1978, aby nemusel čeliť obvineniam z údajného sexuálneho styku s maloletou osobou. V súčasnosti žije so svojou manželkou, herečkou Emmanuelle Seignerovou v Paríži s ich dvoma deťmi vo veku 12 a 7 rokov. Vďaka tomu, že na území USA je naňho stále vydaný zatykač, si režisér udeľovanie Oscarov musel pozrieť iba v televízii. Ako priznal, reakcia publika potom, čo získal Oscara za Pianistu ho veľmi prekvapila. "Všetci stáli a tlieskali. To som naozaj nečakal. Niet pochýb o tom, že tento film bol pre mňa veľmi špeciálnym zážitkom." Svoj najnovší film Oliver Twist režisér predstaví dnes. Ako povedal, do chudobnej siroty sa vie veľmi dobre vžiť. Polański vyrastal v poľskom krakovskom gete počas druhej svetovej vojny. Jeho rodičov poslali do koncentračných táborov a jeho matka zahynula v Auschwitzi. "Je prirodzené, že ak máte takého skúsenosti, ich ozveny sa odrazia i na vašej práci. Ani jedna však dlho nepretrváva," dodal.