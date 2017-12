Lemar získal dve ceny Mobo

BRATISLAVA 23. septembra (SITA/AFP) - Britský soulový spevák Lemar vyhral vo štvrtok ocenenie za najlepšieho speváka roka a najlepší album na odovzdávaní cien Mobo. Bývalý súťažiaci v reality show Fame ...

23. sep 2005 o 13:35 SITA

BRATISLAVA 23. septembra (SITA/AFP) - Britský soulový spevák Lemar vyhral vo štvrtok ocenenie za najlepšieho speváka roka a najlepší album na odovzdávaní cien Mobo. Bývalý súťažiaci v reality show Fame Academy porazil konkurenciu ako Joss Stone či Estelle vďaka svojmu albumu Time To Grow na 10. ročníku cien Mobo v londýnskej Royal Albert Hall. Ocenenia sa udeľovali v kategóriách ako r&b, hip hop, reggae, džez, gospel a world music. Skupina Public Enemy získala ocenenie za významný prínos čiernej hudba. Americký spevák a skladateľ John Legend vyhral v najsledovanejšej kategórii r&b. Najlepším reggae hudobníkom je Damian Marley, ktorý prevzal i čestné ocenenie pre svojho otca Boba Marleyho. Spolu so svojimi bratmi Julianom a Stephenom ukončil celé podujatie piesňou Could You Be Loved. Cenu za najlepšie video si odniesli Snoop Dogg a Pharrell za pieseň Drop It Like It's Hot. Najlepším africkým hudobníkom sa stal Youssou N'Dour. Najlepším nováčikom je Kano, pričom Tim Westwood si odniesol cenu za najlepšieho DJ-a. Počas ceremoniálu sa nezabudlo ani na Luthera Vandrossa, ktorý zomrel v júli.