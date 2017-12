Skupina INXS (snáď) konečne našla nástupcu Michaela Hutchencea

23. sep 2005 o 17:19 TASR

Los Angeles 23. septembra (TASR) - Novým spevákom austrálskej rockovej formácie INXS bude 31-ročný Kanaďan J. D. Fortune. Pokúsi sa po niekoľkých neúspešných dočasných riešeniach skupiny nahradiť Michaela Hutchencea, ktorý v novembri 1997 spáchal samovraždu.

Nový frontman skupiny vzišiel z niekoľko mesiacov trvajúcej interkontinentálnej súťaže Rock Star, ktorá v uplynulých dňoch vyvrcholila v Los Angeles.

Jason Dean Fortune si trochu prekvapujúco získal priazeň poroty, ktorú popri členoch INXS (Andrew, Tim a Jon Farrissovci, Kirk Pengily, Garry Beers) tvorili ešte Brooke Burke a Dave Navarro. Interpret, pochádzajúci z kanadského Ontária, ktorý v minulosti vystriedal viacero formácií, pracoval istý čas aj ako imitátor Elvisa Presleyho. Vo finále mal zrejme šťastnú ruku, keď si pre interpretáciu vybral skladbu You Can't Always Get What You Want skupiny Rolling Stones.

Medzi Fortunovými konkurentmi v užšom trojčlennom finále figuroval 35-ročný rodák z filipínskej Manily Mig Ayesa, ktorý vyrastal v austrálskom Sydney a v súčasnosti žije v Londýne. Práve v britskej metropole dostal ponuku na vytvorenie hlavnej postavy v muzikáli We Will Rock You o skupine Queen, avšak uprednostnil spomínanú súťaž, aby vo finále interpretoval kultovú skladbu tejto formácie Bohemian Rhapsody. Väčšie šance sa dávali v závere súťaže aj 31-ročnému špecialistovi na nehnuteľnosti z Chicaga Martymu Caseymu, ktorý sa pokúsil bodovať s kompozíciou Wish You Were Here skupiny Pink Floyd.

