System of a Down vydajú v novembri nový album

23. sep 2005 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 23. septembra (SITA) - Necelých šesť mesiacov po tom, ako album Mezmerize hudobnej skupiny System of a Down odštartoval na prvej priečke hitparády Top 200 časopisu Billboard, sa hardrockové kvarteto vracia s druhou časťou sľubovaného dvojdielneho disku Hypnotize. Nový kompaktný disk by sa mal v predaji objaviť už 22. novembra, informuje oficiálna stránka skupiny.

System of a Down tiež nominovali na cenu American Music Awards v kategórii alternatívna hudba ako najlepšiu skupinu. Na albume i dvojdisku sa nachádza celkom 12 nových piesní. Spevák a gitarista Daron Malakian, spevák Serj Tankian, basista Shavo Odadijian a bubeník John Dolmayan nahrali v období medzi májom až decembrom 2004 pre albumy Mesmerize a Hypnotize asi tridsať skladieb.

Titulná pieseň Hypnotize by sa v rádiách mala objaviť 11. októbra. Videoklip k nej sa bude natáčať koncom septembra.