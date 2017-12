T. Bezdeda a Kuly naspievali piesne do novej disneyovky

BRATISLAVA 23. septembra (SITA) - Finalista SuperStar Tomáš Bezdeda a Kuly zo skupiny Desmod naspievali slovenské verzie piesne do filmu z dielne Walt Disney Pictures Udatné kuriatko. V počítačom animovanej ...

23. sep 2005 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 23. septembra (SITA) - Finalista SuperStar Tomáš Bezdeda a Kuly zo skupiny Desmod naspievali slovenské verzie piesne do filmu z dielne Walt Disney Pictures Udatné kuriatko. V počítačom animovanej komédii zaspieva Tomáš pomalú baladu Ja viem a Kuly rockový Malý pád. Nahrávanie slovenského dabingu finišuje v týchto dňoch. Severoamerická premiéra filmu je naplánovaná na 4. novembra. Slovenskí diváci si budú môcť film pozrieť o dva týždne neskôr, a to 17. novembra.

Kuriatko Kuro Little je šťastným obyvateľom mestečka obývaného iba hovoriacimi zvieratkami Dubové Duby. Keď mu však na hlavu spadne žaluď, od základov mu to zmení život. V mestečku ho totiž všetci vysmejú, pretože sa im v panike snažil nahovoriť, že padá obloha. Little sa tak rozhodne znovu získať stratenú reputáciu a úctu. Keď sa však už všetko začína pomaly obracať na dobré, na hlavu mu naozaj spadne kus neba. Kuro Little sa spriatelí s vydedencami mestečka, kačkou Abby Kačkovou, prasaťom Špuntom a Rybou Nasuchu, s ktorými sa pokúsi zachrániť svet tak, aby v mestečku znovu nevyvolali paniku.