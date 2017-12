Inscenáciou sezóny sa stal Tiso

NITRA 24. septembra (SITA) – Už po desiaty raz sa v piatok v Nitre rozdávali divadelné ocenenia sezóny DOSKY 2005. Ocenenia si presne napoly „rozdelili“ inscenácie Tiso a Ignorant a šialenec. Tiso, ktorého režíroval v bratislavskom Divadle Aréna Rastislav Ballek, sa stal sa najlepšou inscenáciou sezóny 2004/2005 a jeho predstaviteľ Marián Labuda zároveň získal cenu za najlepší mužský herecký výkon. Hra triumfovala aj v kategórii Objav sezóny, kde porota zložená z 26 divadelných kritikov, teoretikov a publicistov ocenila kolektív tvorcov pod vedením Rastislava Balleka a Martina Kubrana. Dosku za najlepšiu scénickú hudbu si za inscenáciu Tiso odniesol Peter Groll.

Najlepším režisérom sezóny sa stal Jan Antonín Pitínský, ktorý naštudoval hru Ignorant a šialenec uvedenú Činohrou Slovenského národného divadla v Bratislave. Cenu za najlepší ženský herecký výkon získala Ingrid Timková za postavu Kráľovnej noci v inscenácii Ignorant a šialenec. Hra zvíťazila aj v kategóriách najlepšia scénografia, ktorú porota udelila Tomášovi Rusínovi, a najlepší kostým, ktorú si prevzala Zuzana Štefunková.

Pre Mariána Labudu bola cena príjemným prekvapením. Ako povedal, "keď som rolu začal študovať, nikto nemohol vedieť, že to takto dopadne a že si to vôbec niekto všimne. Je to pre mňa povzbudenie, že treba ísť do nových projektov, ktoré síce vyzerajú sprvu beznádejne alebo vás od nich priatelia odhovárajú. Myslím, že to je správne - treba pracovať a nemyslieť na to, že či bude o to záujem a či to dostane ocenenia.“