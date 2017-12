CD

nové CD na trhu

26. sep 2005 o 9:00

Bon Jovi - Have A Nice Day

Universal 2005

Bon Jovi sa vracajú s novým albumom, z ktorého určite vypadne niekoľko hitov. Nečakajte nijaké prevratné zmeny, táto skupina je už dlhé roky verná poprockovému kabátu, ktorým sa drží v popredí hitparád na celom svete. Na novinke sa podieľal producenta John Shanks, ktorý v minulosti spolupracoval so Sheryl Crow alebo Alanis Morissette.

No Name - Čím to je?

Universal 2005

Košickí No Name pripravili 11 nových pesničiek pod vedením producenta Martina Gašpara. Tentoraz sa nový materiál rozhodli nahrať v Česku, presnejšie v štúdiu, ktoré patrí legendárnemu spevákovi Olympicu Petrovi Jandovi. Ten si na albume dokonca aj zaspieval v skladbe To bude vekom. Album obsahuje úvodný singel Starosta. Zvuk albumu nadväzuje na ich predchádzajúce albumy Slová do tmy alebo Oslávme si život.

Tracy Chapman - Where You Live

Elektra 2005

Kto má rád americkú pesničkárku Tracy Chapmanovú, nemal by mu uniknúť jej najnovší album Where You Live. Každá nová nahrávka od tejto skvelej skladateľky a majiteľky nežno-rozvážneho hlasu, ktorá nahráva skôr sporadicky, je udalosťou. Novinka, obsahujúca úvodný singel Change, vznikla v domáckych podmienkach mimo nahrávacieho štúdia aj za asistencie basgitaristu Fley z Red Hot Chili Peppers.

Mike Oldfield -Light + Shade

Mercury 2005

Britský zvukový mág a skladateľ Mike Oldfield, ktorý predal už viac ako 40 miliónov svojich nahrávok, sa po už treťom vzkriesení albumu Tubular Bells III vracia s novým koncepčným dvojalbumom Light and Shade, ktorým sa snaží udržať krok s dobou. Disk Light je tanečnejší, trancový, Shade zasa pomalšie - chilloutové. Niektoré skladby obsahujú U-Myx program, ktorý umožňuje poslucháčovi mixovať Oldfieldove kompozície.

Pest - All Out Fall Out

Ninja Tune/Wegart

Pestrosť. Nič iné sa vlastne ani nedá čakať, keď sa dajú dokopy violončelista, dídžej, gitarista, hráč na trombón a jeden elektronický producent. Všetci majú radi funk, džez, hip-hop a rock, čo vedeli dať najavo s patričným nadhľadom a nasadením aj na Pohode. Po dvojročnej pauze od debutu Necessary Measures Pest prichádzajú druhou nahrávkou originálnych skladieb, ktoré raz osvieži rap inokedy džezové gitarové sólo. Keby ešte žil praotec genetiky Mendel, isto by sa tešil, ako čulo sa majú k svetu ďalší kríženci rôznych hudobných druhov z laboratória Ninja Tune. (peb, her)