Hopkins spomína na tequillové halucinácie

26. sep 2005 o 8:15 SITA

BRATISLAVA 26. septembra (SITA) - Držiteľ Oscara, sir Anthony Hopkins sa pred 30 rokmi vyliečil z alkoholizmu. Údajne mal aj ťažké halucinácie. Internetový server Movie Database uvádza, že Hopkins sa odvtedy alkoholu nedotkol. Všetko začalo v 70. rokoch, kedy hercovi známemu z filmov ako Mlčanie jahniat a Hanibal, až príliš zachutila mexická tequilla. Tento alkohol však vo veľkých množstvách spôsobuje, že človek má halucinácie. "Videl som veci a mal som, dalo by sa povedať, zvláštny náboženský zážitok. Myslel som si, že som Ján Krstiteľ a prihováral som sa k moru v Malibu. A more mi odpovedalo! Bolo to také tajomné," spomínal