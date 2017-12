Indická herečka Amisha Patel sníva o Richardovi Gereovi

26. sep 2005 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 26. septembra (SITA/AP) - Obľúbená indická herečka Amisha Patel prezradila, že jej vysnívaným mužom je hollywoodska superhviezda Richard Gere. Dnes o tom informovala indická tlač. Patel sa k náklonnosti k hercovi priznala v chate s fanúšikmi na webovej stránke online vydania Times of India. V mužoch vraj hľadá vernosť, dôvtip, pochopenie a rešpekt.

Amisha Patel debutovala v roku 1999 v indických filmoch Kaho Na Pyar Hai, alebo Say There is Love. Odvtedy natočila takmer tucet ďalších snímok. Poslednou je epický príbeh z koloniálnych čias The Rising, ktorý odborníci považujú za jeden z najdrahších indických filmov všetkých čias.