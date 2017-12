Reality šou Boh je DJ od nedele na scéne Divadla Aréna

BRATISLAVA 26. septembra (SITA) - Reagovať na témy, ktoré odrážajú dianie v spoločnosti, chce v aktuálnej sezóne bratislavské Divadlo Aréna. Ako dnes pred novinármi uviedol jeho riaditeľ Juraj Kukura, ...

26. sep 2005 o 19:39 SITA

BRATISLAVA 26. septembra (SITA) - Reagovať na témy, ktoré odrážajú dianie v spoločnosti, chce v aktuálnej sezóne bratislavské Divadlo Aréna. Ako dnes pred novinármi uviedol jeho riaditeľ Juraj Kukura, aj to je jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli do repertoáru zaradiť predstavenie mladého nemeckého tvorcu Falka Richtera Boh je DJ. Ako spresnila dramaturgička Eva Fifiková, ide o divadelnú reality šou a paroduje tie televízne, ktoré v súčasnosti masívne uvádzajú naše televízie. Hviezdami tejto inscenácie, ktorá bude mať na doskách Divadla Aréna premiéru túto nedeľu, sú dve postavy. Ona je televízna moderátorka, on DJ. Stretnú sa vo virtuálnej galérii, kde vystavujú seba a svoj život ako exponáty. V hre sa predstavia Viktor Horján a Lucia Hurajová v alternácii s Renátou Ryníkovou, herečkou Divadla Andreja Bagara v Nitre.

“Hra Boh je DJ je príbehom lásky, ktorý sa odohráva v priestore, kde už nikto žiadnu lásku neočakáva: pretechnizovaný, strážený priestor, ktorý je neustále on-line, totálna komercionalizácia. Treba vydržať nátlak a ponúkané nové možnosti využiť pre umelecký zámer, nielen komerčný. To by mohla byť cesta, ako prežiť v dnešných časoch,” hovorí o svojej hre jej autor Falk Richter.

Hru preložil a režijne naštudoval Marián Amsler, ktorý v Aréne režíroval aj Pána Kolperta. Hudbu zložil Slavomír Solvic a viodeodokrútky, v ktorých účinkuje napríklad Petra Polnišová, Pavel Bruchala či Andrej Bičan, pripravil Peter Kelíšek.