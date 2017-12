Guy Ritchie nevie, ako sa Madonna presne volá

Londýn 27. septembra (TASR) - Guy Ritchie nevie, ako sa jeho slávna manželka Madonna volá celým menom.

27. sep 2005 o 9:15 TASR

Anglický režisér sa zúčastnil talkshow, keby však vedel, akú blamáž mu pripravia, asi by si to nakoniec rozmyslel. Spýtali sa ho totiž na presné znenie celého mena svojej manželky, na čo on začal koktať a bol v rozpakoch. Keď potom jeden z hostí z publika zakričal meno speváčky, on ho poslušne zopakoval.

Ba čo viac, Angličan si nespomenul ani, aké šaty mala Madonna oblečené na ich svadbe spred piatich rokov.

Nakoniec moderátorovi show Thierrymu Ardissonovi iritovane priznal: "Dostali ste ma do riadnej kaše."

