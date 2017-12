Koncerty Zuzany Smatanovej a Chinaski

27. sep 2005 o 14:45 SITA

BRATISLAVA 27. septembra (SITA) - Zuzana Smatanová vydáva svoj druhý album s názvom Svet mi stúpil na nohu. V hudobných predajniach by sa mal objaviť už 24. októbra. Pri tejto príležitosti Zuzana vyrazí ako hosť s kapelou Chinaski na turné po Čechách. "Som veľmi rada, že môžeme ísť na veľké turné do Česka, o to viac, že chalani z Chinaski sú fajn a hrajú dobrú muziku. Je to pre nás veľká šanca a zároveň pocta predstaviť sa českému poslucháčovi, ktorý nás zatiaľ nepozná. Takže, všetci sa veľmi tešíme. Dúfame, že naša hudba sa ľuďom bude páčiť a že sa budeme všetci dobre baviť," komentovala Zuzana pripravované koncerty.