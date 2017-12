Pomaľované kravy pomôžu postihnutým deťom

28. sep 2005 o 9:45 SITA

BRATISLAVA 28. septembra (SITA) - Projekt CowParade, počas ktorého zdobilo letné bratislavské ulice viac ako 80 kráv, v týchto dňoch vrcholí. Výstava modelov sa skončí 13. októbra aukciou 21 diel slovenských osobností v priestoroch Aukčnej spoločnosti SOGA. Výťažok poputuje Špeciálnej základnej škole v Trnave na podporu aktivít arterapie, teda liečby umením.

Na utorňajšej tlačovej konferencii, boli stredobodom pozornosti najmä Emília Vášáryová Peter Dvorský, Kamila Magálová, či kontroverzný slovenský podnikateľ Fedor Flašík.

Emília dúfa, že sa ľuďom jej výtvor bude páčiť tak ako jej: "Naplnilo ma to veľkou radosťou. Po dlhom čase som bola konečne v ateliéri." Na pracovnú zaneprázdnenosť sa posťažovala Kamila. Bol to pre ňu už druhý projekt v krátkom čase. "Maľovala som obraz pre jednu charitatívnu akciu, keď som skončila, na druhý deň mi volali, že či nechcem kravu," nechala sa počuť. Na kravičku chcela pôvodne namaľovať veľkú slzu, pretože: "Kultúra je tam, kde je. Kultúra plače." Nakoniec si však uvedomila, že je to pre deti a rozhodla sa jej zovňajšok skrášliť červenými pusami.

Pre charitu si vždy nájde čas aj operný spevák Peter Dvorský. Spolu s Danielom Bidelnicom namaľoval na kravu kravaty. Najskôr sa síce tejto úlohy obával, no neskôr ho to začalo baviť a vynikajúco si pri tom oddýchol. Výhodou bol preňho aj fakt, že nemal v tom čase nič na prácu: "Na kravičke sme pracovali týždeň, prakticky od rána do večera. Tie kravaty sme chceli mať žiarivé. Aby kravička bola radostná a nebola smutná z tmavých kravát."

"Aukcia je pre projekt CowParade nielen poslednou, ale zároveň najdôležitejšou fázou. Predpokladám, že tak ako vzbudil veľkú pozornosť širokej verejnosti, zaujme aj mecenášov umenia, ktorých prostriedky navyše prinesú mnoho pozitívneho pri práci s hendikepovanými deťmi," tvrdí riaditeľ CowParade Slovakia Filip Vagač. Na otázku, koľko peňazí očakáva, že kravičky "zarobia" odpovedal: "Veľmi ťažko sa to dá dopredu povedať. Dúfam, že to bude čo najviac.

Špeciálna základná škola v Trnave je určená pre mentálne a viacnásobne postihnutých žiakov. Mnoho z nich nie je schopných komunikovať a arterapia môže byť pre nich tým najvhodnejším prostriedkom. "Peniaze zo štátneho rozpočtu nám nestačia. Akurát na základné platy," posťažovala si riaditeľka školy Tatiana Uhríková. Financie podľa nej použijú hlavne na školenie pedagógov a nákup pomôcok, ako napríklad hrnčiarsky kruh.

